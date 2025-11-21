2025-11-21 08:06:27
Φωτογραφία για «Ό,τι αξίζει» στην Αντίπαρο με την Ίνα Ταράντου



Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00, ταξιδεύει στην Αντίπαρο, αναδεικνύοντας την ιστορία, την παράδοση και τους ανθρώπους του νησιού.

Οδηγός μας στο επεισόδιο, ο Γιώργος Μαριάννος, γνωστός ως «σαργός», πρώην ψαράς και οδηγός θαλάσσιων εξορμήσεων, μας μυεί στη ζωή της θάλασσας και τις παραδοσιακές πρακτικές του νησιού.

Ο Θεολόγος Καλάργυρος συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση φιλοξενίας στο ιστορικό κάμπινγκ της Αντιπάρου, ενώ ο πατέρας του, ο κ. Γιάννης, ιδρυτής του πρώτου κάμπινγκ στις Κυκλάδες, παραμένει η ψυχή του χώρου.

Ο Ιάκωβος Ραγκούσης, πρώην ναυτικός και σήμερα ζωγράφος, μοιράζεται το ταξίδι του από τη θάλασσα στην Τέχνη και τη μοναχική του ζωή στην Αντίπαρο.

Η γιαγιά Μαργαρίτα Μαούνη, 92 ετών, αντιπροσωπεύει τη μνήμη και τις αξίες μιας άλλης εποχής.

Μια εκπομπή που αναδεικνύει την ψυχή και την ιστορία της Αντιπάρου μέσα από τη ματιά και τις εμπειρίες των ανθρώπων της.



Πηγή: tvnea.com
