Πιο γρήγορα από τους ευρωπαίους «αγκαλιάζουν» την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) οι Έλληνες, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που δίνει σε πολλούς τομείς της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η διαχείριση των οφειλών τους και γενικότερα η οικονομική τους κατάσταση είναι θέματα που φαίνεται πιο εύκολο να συζητηθούν μέσω AI, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του Oμίλου Intrum για το 2025.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε σήμερα πανευρωπαϊκά και καταγράφει αύξηση της εξοικείωσης με το ΑΙ καθώς και της εμπιστοσύνης σε λύσεις που δίνονται από τη χρήση του από τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι μάλιστα έχουν βελτιώσει το ποσοστό έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών τους από το 45% το 2023 σε 67% το 2025.

Λιγότερο επικριτικό το chatbot

Το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα αισθάνεται πιο άνετα να μοιραστεί την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot παρά με άνθρωπο, ενώ το 38% δηλώνει ότι θα αισθάνονταν ότι υπάρχει λιγότερο επικριτική διάθεση αν συζητούσε για τις καθυστερημένες οφειλές του με ένα ρομπότ Τεχνητής Νοημοσύνης, απ’ ό,τι αν το συζητούσε με έναν άνθρωπο, ποσοστό κατά 10 μονάδες αυξημένο σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, σχεδόν 4 στους 10 πιστεύουν ότι το AI μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό πιθανών προκαταλήψεων στις πρακτικές είσπραξης οφειλών, καθιστώντας τη διαδικασία δικαιότερη για όλους.

Ο ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει επίσης ότι χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως το ChatGPT, για την κατανόηση οικονομικών όρων, σε ποσοστό κοντά στο ευρωπαϊκό.

Είναι ενδεικτικό της εξοικείωσης με το ΑΙ, ότι η ανησυχία για την επίδρασή του στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σταθερά, με το 23% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δεν αποτελεί σημείο προβληματισμού.

Η έρευνα αποτυπώνει σημάδια μεγαλύτερης ωριμότητας στην καταναλωτική συμπεριφορά: οι αυθόρμητες online αγορές μειώνονται αισθητά, καθώς μόνο το 25% δηλώνει ότι αγοράζει παρορμητικά σε σχέση με δύο χρόνια πριν, με το ευρωπαϊκός μέσο όρο να είναι στο 30%, ενώ το 15% αναγνωρίζει ότι η πίεση από τα lifestyle πρότυπα στα social media, το έχει οδηγήσει σε αγορές και σε πρόσθετες οφειλές, μια υπενθύμιση της ισχυρής επίδρασης που ασκεί το ψηφιακό περιβάλλον στις οικονομικές επιλογές.

H Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 αποτυπώνει τις απαντήσεις που δόθηκαν από περισσότερους από 20 χιλιάδες ερωτηθέντες σε 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΟΤ

