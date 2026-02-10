Μια διαφορετική στρατηγική σε σχέση με τον ανταγωνισμό χαράσσει η Mozilla καθώςανακοίνωσε πως σύντομα θα προσφέρει στους χρήστες του Firefox τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν όλες τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το The Verge, η εταιρεία προχωρά σε αυτή την κίνηση με μια ενημέρωση που θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου και θα προσθέσει μια νέα επιλογή «ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης» στο μενού ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Μέσω αυτής, οι χρήστες θα μπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν μεμονωμένα χαρακτηριστικά του Firefox, όπως την πρόσβαση σε ενσωματωμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης, τις μεταφράσεις, τις προτάσεις ομαδοποίησης καρτελών και πολλά άλλα.

Η δέσμευση για επιλογή στον browser

Επισημαίνεται ότι, τον περασμένο χρόνο, ο δημοφιλής browser ακολούθησε τα βήματα του Microsoft Edge και του Google Chrome, επενδύοντας σημαντικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία κυκλοφόρησε μια νέα λειτουργία «shake to summarize» που οι χρήστες iPhone μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να λάβουν μια περίληψη αυτών που διαβάζουν στο διαδίκτυο μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε ένα «AI Window». Πρόκειται για μια εμπειρία περιήγησης που χρησιμοποιεί έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης και chatbot για να βοηθήσει τους χρήστες στην αναζήτηση στον ιστό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Mozilla, Άντονι Ένζορ-Ντε Μέο, είχε δηλώσει πέρυσι στο The Verge ότι πιστεύει πως υπάρχει χώρος για έναν άλλο browser από μια «εταιρεία τεχνολογίας που οι άνθρωποι μπορούν να εμπιστευτούν».

Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Άντονι Ένζορ-Ντε Μέο υποσχέθηκε έναν διακόπτη τερματισμού της τεχνητής νοημοσύνης ως απάντηση στους χρήστες που ήταν δυσαρεστημένοι με την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τον Firefox. Ο ίδιος είχε γράψει τότε χαρακτηριστικά πως «η επιλογή έχει σημασία και η απόδειξη της δέσμευσής μας στην επιλογή είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε και διατηρούμε την εμπιστοσύνη».

Τι περιλαμβάνουν οι νέες ρυθμίσεις

Πλέον ο διακόπτης αυτός είναι καθ’ οδόν και περιλαμβάνει την επιλογή απενεργοποίησης όλων των τρεχουσών και μελλοντικών λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες θα μπορούν, επίσης, να διαχειρίζονται εάν ο browser θα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία εναλλακτικού κειμένου για εικόνες σε PDF ή για τη δημιουργία βασικών σημείων σε προεπισκοπήσεις συνδέσμων.

Ο αντιπρόεδρος προϊόντων του οργανισμού, Ατζίτ Βάρμα, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση πως «η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον ιστό και οι άνθρωποι θέλουν πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτήν». Ο ίδιος συμπληρώνει πως «έχουμε ακούσει από πολλούς που δεν θέλουν καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνοντας το εξής: «Ακούσαμε, επίσης, από άλλους που θέλουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που να είναι πραγματικά χρήσιμα. Ακούγοντας την κοινότητά μας, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να προσφέρουμε επιλογές, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία ελέγχων για την τεχνητή νοημοσύνη».

