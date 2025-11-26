Η ασυναγώνιστη δράση του UEFA Champions League συνεχίζεται ζωντανά στο MEGA!
Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 22:00, το MEGA θα μεταδώσει τη συγκλονιστική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.
Η νύχτα στο Φάληρο δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Είναι υπόσχεση και πάθος. Είναι Ολυμπιακός. Εκεί όπου η ψυχή του Πειραιά γεννά θρύλους, έρχεται η πρόκληση των προκλήσεων. Απέναντι του, η Ρεάλ Μαδρίτης. Η πανίσχυρη ομάδα με τα 15 Κύπελλα Πρωταθλητριών, η βασίλισσα του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, στο «Γ. Καραϊσκάκης» τίποτα δεν χαρίζεται. Εδώ, ο Ολυμπιακός παίζει με καρδιά, με πίστη, με τον κόσμο του να γίνεται η φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Μια ευρωπαϊκή βραδιά που θα γραφτεί στην ιστορία. Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ζωντανά και αποκλειστικά στο MEGA.
Στην περιγραφή του αγώνα ο Αντώνης Κατσαρός.
Από τις 21:00 ξεκινά η Pre-Game εκπομπή
Τις εκπομπές παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.
Μια ακόμα δυνατή ευρωπαϊκή μάχη, με μεγάλους αστέρες και μοναδικές συγκινήσεις, παίζει δυνατά στο MEGA.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
PRE-GAME ΣΤΙΣ 21:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 22:00
POST-GAME ΣΤΙΣ 24:00
Πηγή: tvnea.com