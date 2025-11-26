2025-11-26 15:15:56
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Ρημάζει το κτίριο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ που στέγαζε μέχρι πρότινος το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου - Εμπόδια στη δημιουργία ξενοδοχείου
Με «δεμένα» χέρια βρίσκονται από τον περασμένο Μάιο οι ενοικιαστές του κτιρίου που στέγαζε μέχρι πρότινος το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια από την ιδιοκτήτρια εταιρία προκειμένου ο χώρος να παραδοθεί στους νόμιμους μισθωτές του.emakedonia.grΈξι μήνες μετά τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αστυνομίας στο νέο κτίριο εντός της ΔΕΘ, η κατάσταση sidirodromikanea
Αποκατάσταση και διάσωση ενός ιστορικού σιδηροδρομικού μνημείου.
Αποκατάσταση και διάσωση ενός ιστορικού σιδηροδρομικού μνημείου.
Αναβολή επίσκεψη Κυρανάκη στην Πάτρα λόγω του εργατικού δυστυχήματος στον Ηλεκτρικό
Αναβολή επίσκεψη Κυρανάκη στην Πάτρα λόγω του εργατικού δυστυχήματος στον Ηλεκτρικό
Ξεκινούν από σήμερα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη για φοιτητές
Δημιουργία API Χρήστη στην Epsilon Digital (Πάροχο) ώστε να μην χρειάζεται αλλαγή κωδικών!
Γιατί να περπατήσεις για να πας στο τρένο; Σε αυτό το κτίριο, έρχεται σε εσένα. Βίντεο
Αυτα είναι τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη -Σίνδος - Θεσσαλονίκη.
Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος.
Προκριματικά MundoBasket 2027 – Οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει αποψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1
Ο “Μαζώ” φέρνει τη δική του μουσική βραδιά στον ΣΚΑΪ - Τι ετοιμάζει;
Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
