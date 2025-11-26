Θεσσαλονίκη: Ρημάζει το κτίριο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ που στέγαζε μέχρι πρότινος το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου - Εμπόδια στη δημιουργία ξενοδοχείου
2025-11-26 15:15:56
Με «δεμένα» χέρια βρίσκονται από τον περασμένο Μάιο οι ενοικιαστές του κτιρίου που στέγαζε μέχρι πρότινος το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια από την ιδιοκτήτρια εταιρία προκειμένου ο χώρος να παραδοθεί στους νόμιμους μισθωτές του.emakedonia.grΈξι μήνες μετά τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Αστυνομίας στο νέο κτίριο εντός της ΔΕΘ, η κατάσταση sidirodromikanea
