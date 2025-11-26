2025-11-26 13:56:25
Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο, καθώς βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένες συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ για τη δημιουργία και παρουσίαση μιας φρέσκιας μουσικής εκπομπής, η οποία προορίζεται να ενταχθεί στη βραδινή ζώνη του καναλιού. Το πρότζεκτ φιλοδοξεί να δώσει μια νέα πνοή στην ψυχαγωγία, αξιοποιώντας τη δυναμική προσωπικότητα και τη σκηνική παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η εκπομπή θα διαθέτει ζωντανή ορχήστρα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας μουσικά live. Παράλληλα, σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχουν καλεσμένοι από τον χώρο της μουσικής και όχι μόνο, οι οποίοι θα συνομιλούν με τον «Μαζώ» σε μια πιο προσωπική και χαλαρή ατμόσφαιρα, πριν ανέβουν μαζί του στη σκηνή για μοναδικές ερμηνείες και απρόβλεπτες μουσικές στιγμές.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον τραγουδιστή και το κανάλι βρίσκονται σε τελικό στάδιο και όλα δείχνουν πως η οριστική συμφωνία δεν αργεί. Αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στη διαμόρφωση των λεπτομερειών της παραγωγής, με στόχο να δημιουργήσουν μια εκπομπή που θα ξεχωρίσει για την αισθητική, την ενέργεια και τη μουσική της ταυτότητα.

Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει αποψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1
