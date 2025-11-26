2025-11-26 12:09:44
«Όπως μεταδόθηκε στο Breakfast@Star το πρωί της Τετάρτης, η Άννα Λιβαθυνού έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν έξω από τα στούντιο του ΑΝΤ1.»

Η Άννα Λιβαθυνού σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είναι απόφαση του σταθμού η διατήρηση του τίτλου “Καλημέρα Ελλάδα”, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σ’ αυτό. Από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι αποφάσισαν ότι φεύγει ο Γιώργος Παπαδάκης, όπως το επέλεξε ο ίδιος να αποχωρήσει αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε με τον ίδιο τίτλο, είμαστε εδώ μαζί με τον Παναγιώτη να στηρίξουμε αυτό”.

“Έχω ακούσει όμως και την άλλη πλευρά. Ότι καλώς που συνεχίζει το Καλημέρα Ελλάδα, μια εκπομπή τόσα χρόνια και ότι έρχονται δυο νέα παιδιά να δώσουν το κάτι διαφορετικό. Είναι ο καθένας από ποια οπτική θα το δει”.

“Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στην εκπομπή, δηλαδή εγώ δεν ξέρω κάτι και δεν έχω ενημερωθεί για κάτι πάνω σ’ αυτό. Τώρα, το τι γράφεται και το τι λέγεται… αυτό θα το αποφασίσει το κανάλι. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο” πρόσθεσε, ακόμα, η Άννα Λιβαθυνού.

Πηγή: tvnea.com
