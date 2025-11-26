2025-11-26 13:56:25
Φωτογραφία για Προκριματικά MundoBasket 2027 – Οι αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Οι δύο επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, η Εθνική αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, στις 18:30. Στην περιγραφή θα είναι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

Η τηλεοπτική κάλυψη περιλαμβάνει, επίσης, Pre και Post Game, με τους δημοσιογράφους Γιώργο Τραπεζανίδη, Νίκο Καραγιώργη και Κώστα Κούση να μεταφέρουν ρεπορτάζ και δηλώσεις από τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη, καθώς και από τους διεθνείς παίκτες.

Το Pre Game θ’ αρχίσει στις 18:00, ενώ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα θα μεταδοθεί το Post Game από τις 20:30 έως τις 21:00.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, η Εθνική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πορτογαλία, σ’ έναν αγώνα που επίσης θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ σε περιγραφή και ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Ιωάννου.

Η ΕΡΤ βρίσκεται για άλλη μια φορά δίπλα στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στον δρόμο για την πρόκριση στα τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, προσφέροντας πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη, αναλύσεις και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει αποψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «VINYΛΙΟ» επιστρέφει αποψε στις 20:00 στον ΑΝΤ1
Αποκατάσταση και διάσωση ενός ιστορικού σιδηροδρομικού μνημείου.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκατάσταση και διάσωση ενός ιστορικού σιδηροδρομικού μνημείου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026. Λευκορωσία - Ελλάδα, σήμερα στις 21:45
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026. Λευκορωσία - Ελλάδα, σήμερα στις 21:45
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
Τελεσίγραφο προς Hellenic Train: Καινούρια τρένα το 2027 αλλιώς καταγγελία της σύμβασης
Τελεσίγραφο προς Hellenic Train: Καινούρια τρένα το 2027 αλλιώς καταγγελία της σύμβασης
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο “Μαζώ” φέρνει τη δική του μουσική βραδιά στον ΣΚΑΪ - Τι ετοιμάζει;
Ο “Μαζώ” φέρνει τη δική του μουσική βραδιά στον ΣΚΑΪ - Τι ετοιμάζει;
Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Βρετανίδα υπέβαλε αίτηση για την εισαγωγή τρένων μόνο για γυναίκες στο Λονδίνο, η οποία κερδίζει έδαφος.
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
Άννα Λιβαθυνού: Δεν γνωρίζω αν θα μπουν νέα πρόσωπα στο Καλημέρα Ελλάδα
Αυτές είναι οι πέντε σειρές του Mega που μπαίνουν στο πρόγραμμα του OPEN
Αυτές είναι οι πέντε σειρές του Mega που μπαίνουν στο πρόγραμμα του OPEN
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει νέα εκπομπή από τον Ιανουάριο με την Κατερίνα Καραβάτου; - Γιατί ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές ;
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει νέα εκπομπή από τον Ιανουάριο με την Κατερίνα Καραβάτου; - Γιατί ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές ;