2025-11-26 13:56:25

Οι δύο επερχόμενες αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το αθλητικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης.



Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, η Εθνική αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, στις 18:30. Στην περιγραφή θα είναι ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου.



Η τηλεοπτική κάλυψη περιλαμβάνει, επίσης, Pre και Post Game, με τους δημοσιογράφους Γιώργο Τραπεζανίδη, Νίκο Καραγιώργη και Κώστα Κούση να μεταφέρουν ρεπορτάζ και δηλώσεις από τον προπονητή της Εθνικής, Βασίλη Σπανούλη, καθώς και από τους διεθνείς παίκτες.



Το Pre Game θ’ αρχίσει στις 18:00, ενώ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα θα μεταδοθεί το Post Game από τις 20:30 έως τις 21:00.



Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, η Εθνική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πορτογαλία, σ’ έναν αγώνα που επίσης θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ σε περιγραφή και ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Ιωάννου.



Η ΕΡΤ βρίσκεται για άλλη μια φορά δίπλα στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στον δρόμο για την πρόκριση στα τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, προσφέροντας πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη, αναλύσεις και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.



Πηγή: tvnea.com



