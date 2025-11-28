2025-11-28 11:31:31
Ο Στάθης Σχίζας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Katerina», αναφέρθηκε και στην υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας που αφορά την Ιωάννα Τούνη. Εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στο θύμα, ευχήθηκε οι κατηγορούμενοι να βρεθούν ένοχοι και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των παράνομων πράξεών τους.

«Δεν έχω συζητήσει καθόλου για την υπόθεση. Εύχομαι να φάνε 100 χρόνια φυλακή. Δεν το λέω αυτό επειδή είμαι άντρας αλλά επειδή είμαι άνθρωπος» είπε με έντονο τόνο ο πρώην παίκτης του Survivor.Υπενθυμίζεται πως Στάθης Σχίζας και Ιωάννα Τούνη διατηρούν φιλικές σχέσεις και μάλιστα το καλοκαίρι υπήρξαν δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι. Οι δυο τους τα διέψευσαν.

