Σε απολογία καλείται από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών ο τέως υφυπουργός Φυσικών Καταστροφών Χρήστος Τριαντόπουλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.eleftherostypos.grΗ ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε τις ανακριτικές διαδικασίες, sidirodromikanea

