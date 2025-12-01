



Τον μήνα Δεκέμβριο, όσον αφορά τις εμφανίσεις των πλανητών:



Ερμής: Σε μέγιστη δυτική αποχή 21ο (πρωινός ουρανός) στις 8/12 με φαινόμενο μέγεθος -0,5



Αφροδίτη: Πολύ κοντά στον Ήλιο, αθέατη



Άρης: Πολύ κοντά στον Ήλιο, αθέατος



Δίας: Ορατός στο βραδινό ουρανό, μεσουρανεί 02:30 στο μέσο του μήνα (Δίδυμοι, φαινόμενο μέγεθος -2,6, φαινόμενη διάμετρος 46′ ′)



Κρόνος: Στον απογευματινό ουρανό, μεσουρανεί 16:35 στο μέσο του μήνα (Υδροχόος, φαινόμενο μέγεθος 1,1, φαινόμενη διάμετρος 18′ ′, κλίση δακτυλίων 0,5ο)

Επιπλέον, στον νυχτερινό ουρανό του Δεκεμβρίου μπορούμε να δούμε:

4/12: Η Σελήνη στο περίγειο. Απόκρυψη αστέρων των Πλειάδων (πρωινός ουρανός, χαμηλά στη δύση, Κελαινώ 0:528, Ηλέκτρα 05:37, Ταϋγέτη 05:41, Μαία 05:50, Αστερόπη 06:02, δύση 07:02)



7/12: Η Σελήνη σε απόσταση 4ο από τον Δία και από τον Πολυδεύκη (β Διδύμων) (ανατολή Σελήνης 18 ημερών 19:36)



13/12: 13-14/12 Μέγιστο βροχής διαττόντων «Διδυμίδες» (ενεργές 11-20/12, μέγιστος ρυθμός περίπου 120 μετέωρα/ώρα)



21/12: Χειμερινό ηλιοστάσιο (διάρκεια ημέρας 9 ώρες και 16 λεπτά)



22/12: Μέγιστο βροχής διαττόντων «Αρκτίδες» (ενεργές 17-26/12, μέγιστος ρυθμός υπό ιδανικές συνθήκες περίπου 10 μετέωρα/ώρα)



26/12: Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από τον Κρόνο (δύση Σελήνης 6 ημερών 23:37)

31/12: Η Σελήνη σε απόσταση 3ο από τις Πλειάδες (μεσουράνηση Σελήνης 12 ημερών 21:50)

πηγές: αστρονομικό ημερολόγιο 2025, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκη – earthsky.org

