Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής
Με σταθερό ρυθμό οι δοκιμές προς ΚαλαμαριάΑπό την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου αναμένεται να επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία τέθηκε προσωρινά εκτός εμπορικής λειτουργίας από τις 10 Νοεμβρίου, προκειμένου να λάβουν χώρα δοκιμές της σηματοδότησης και της ενοποίησης του συστήματος.Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό sidirodromikanea
