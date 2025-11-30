Σκληρός αποδείχθηκε ο ανταγωνισμός στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του δυναμικού κοινού, με τις εκπομπές να δίνουν πραγματική μάχη για την κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Την πρώτη θέση κατέλαβε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο σημείωσε 14,5%, εξασφαλίζοντας οριακή αλλά καθαρή πρωτιά.

Σε απόσταση… αναπνοής ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega, που έφτασε το 14,2%, διατηρώντας υψηλή δυναμική και ανεβαίνοντας σταθερά στις προτιμήσεις του κοινού.

Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, συγκεντρώνοντας 10,3%, καταγράφοντας σταθερή πορεία στον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης.

Το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 ακολούθησε με 7%, ενώ το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open σημείωσε 4,2%.

Τέλος, η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 2,1%, συμπληρώνοντας την εικόνα της ψυχαγωγικής πρωινής τηλεοπτικής αναμέτρησης.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο, όπου μικρές διαφορές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή την κορυφή στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

