Οι “χριστουγεννιάτικες γωνιές” είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε ...γιορτινό χωρίς να χρειάζεται να στολίσετε τα πάντα. Μικρές, στοχευμένες εστίες ατμόσφαιρας δίνουν χαρακτήρα, συγκεντρώνουν το βλέμμα και δημιουργούν το αίσθημα θαλπωρής σε κάθε δωμάτιο. Προτάσεις ιδανικές για οικογένειες, μικρά σπίτια και όσους αγαπούν την όχι "υπερφορτωμένη" χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.1. Γωνιά ανάγνωσης ή χαλάρωσης

Τι χρειάζεστε: μια πολυθρόνα, ριχτάρι, ένα μικρό φωτιστικό, 1–2 διακοσμητικά στοιχεία.

Ιδέες:

Προσθέστε μαλακά υφάσματα όπως fleece, πλεκτά ή βελούδο ή αν ταιριάζει ένα καρό μαξιλάρι σε χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις

Τοποθετήστε πάνω στο τραπεζάκι ένα μικρό κηροπήγιο, φυσικά κλαδιά ή μίνι στεφάνι.

Χρησιμοποιήστε ζεστό φωτισμό (2700K) για απόλυτη θαλπωρή.

Αν δεν υπάρχει πολυθρόνα διαμορφώστε με τον ίδιο τρόπο μια γωνία του καναπέ σε σημείο που δίπλα ακριβώς μπορεί να τοποθετηθεί ένα μικρό βοηθητικό τραπεζάκι2. Μικρή “εστία” σε σημείο που δεν υπάρχει στολισμός

Πώς να τη στήσετε:

Χρησιμοποιείστε έναν ξύλινο ή μεταλλικό δίσκο με 3–4 στοιχεία: κεριά, κουκουνάρια, ξύλο κανέλας, μια μικρή γιρλάντα, μικρά χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, ένα βάζάκι με φυσικό πράσινο, ένα μικρό γλαστράκι αλεξανδρινό κλπ

Προσθέστε υφασμάτινη βάση (όπως λινό ή φανελένιο σουπλά) ώστε να “δέσει” οπτικά το σύνολο και led μπαταρίας

Τοποθετήστε το στο πάγκο της κουζίνας, σε ένα βοηθητικό έπιπλο σε χωλ ή διάδρομο και γενικά σε σημεία που δεν υπάρχει άλλο γιορτινό στοιχείο

3. Ζεστή γωνιά στο υπνοδωμάτιο

Το υπνοδωμάτιο συχνά μένει εκτός στολισμού αλλά ένα διακριτικά στολισμένο σημείο μπορεί να αλλάξει μια μικρή όλη την ατμόσφαιρα.

Ιδέες:

Μικρά φωτάκια πάνω στο κομοδίνο ή το κεφαλάρι.

Μια σειρά φωτάκια στην άκρη του κουρτινόξυλου και πίσω από την κουρτίνα

Μια σειρά φωτάκια περιμετρικά ενός καθρέφτη

Ένα "μαγικό| στοιχείο, όπως ένα μικρό ξύλινο δέντρο ή μια γυάλινη χιονόμπαλα φωτισμένη με led







4. Γιορτινή γωνιά στην κουζίνα

Ακόμη και αν χώρος δεν είναι τόσο ευρύχωρος ώστε να επιτρέπει έντονο στολισμό, μπορεί να δημιουργηθεί ένα όμορφο σημείο με απόλυτα χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Προτάσεις:

Μια μικρή περιοχή με καφετιέρα, κούπες, κουτάλια, καφέ, τσάι και μια γυάλα με γιορτινά γλυκίσματα

Σε ένα ράφι προσθέστε μίνι διακοσμητικά: ένα μικρό δεντράκι, φαναράκι, φυσικό πράσινο

Χρησιμοποιείστε έναν δίσκο δύο επιπέδων γεμάτο με μικρά χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά αλλά και φυσικά στοιχεία,

Μια επιτραπέζια σύνθεση στο τραπέζι ή στον πάγκο μέσα σε έναν ξύλινο ή μεταλλικό δίσκο, σε μια διαφανή γυάλα ή με ένα δεντράκι μινιατούρα.

Οι χριστουγεννιάτικες συνθέσεις με φρούτα και μπαχαρικά είναι από τα πιο ταιριαστά στοιχεία για να προσθέσετε μια γιορτινή νότα στον χώρο της κουζίνας.

6. Φωτεινή γωνιά κοντά σε παράθυρο

Κατάλληλη για όσους θέλουν μια ήρεμη, ατμοσφαιρική πινελιά.

Ιδέες:

Τοποθετήστε φωτάκια LED χαμηλής έντασης γύρω από το πλαίσιο του παραθύρου

Προσθέστε σε ένα βοηθητικό έπιπλο μια μικρή σύνθεση με λευκά στοιχεία για πιο “χειμωνιάτικο” ύφος.

Αποφύγετε τα πολλά αντικείμενα για να αναδεικνύεται το φυσικό φως.

Αν το επιτρέπει ο χώρος τοποθετείστε το δέντρο όσο πιο κοντά στο παράθυρο.

Παράθυρα με εσωτερικό περβάζι είναι ιδανικά για την δημουργία ενός κεντρικού σημείου γιορτινής διακόσμησης, εκτός του δέντρου, με κηροπήγια, κεριά, μικρά διακοσμητικά και φυσικά φωτάκια.

7. Cozy γωνιά στο σαλόνι

Το βασικότερο σημείο του σπιτιού για χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Προτάσεις:

Συνδυάστε διαφορετικές υφές (μάλλινο ριχτάρι, βελούδινα μαξιλάρια, πλεκτή κουβέρτα).

Τοποθετήστε δίπλα στον καναπέ ένα μικρό καλάθι με κουβέρτες.

Ένα μεγάλο φανάρι με LED κερί αρκεί για να δημιουργήσει αίσθηση “εστίας”.

Αξιοποιήστε ένα ψηλό έπιπλο (βιβλιοθήκη, ράφια) για να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο του δέντρου σημείο στολισμένο ατμοσφαιρικά.

Το τραπεζάκι του σαλονιού είναι ο πιο απλός τρόπος, με την τοποθέτηση μιας γιορτινής σύνθεσης, για να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο χριστουγεννιάτικης διακόσμησης σε χώρους χωρίς γενικά έντονα στολισμό στα υπόλοιπα σημεία του σαλονιού

Οι χριστουγεννιάτικες γωνιές δεν χρειάζονται μεγάλο προϋπολογισμό ή υπερβολικό στολισμό. Με λίγα ζεστά υφάσματα, απαλό φωτισμό και μερικά φυσικά στοιχεία, δημιουργείτε στιγμές θαλπωρής που μεταμορφώνουν το σπίτι και κυρίως φέρνουν τη γιορτινή μαγεία στα σημεία όπου την απολαμβάνετε περισσότερο.

