Η παραγωγή DRAM μειώνεται, η ζήτηση από AI αυξάνεται και οι τιμές για RAM και SSD ανεβαίνουν διαρκώς.

Οι τιμές RAM και SSD εκτοξεύονται διεθνώς λόγω περικοπών παραγωγής DRAM και αυξημένης ζήτησης από κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.Στην Ελλάδα οι αυξήσεις φτάνουν συχνά το 70 %, με kits DDR5 (2×16 GB) να αγγίζουν πλέον τα 180 €. Το 2026 δεν δείχνει να φέρνει ουσιαστική αποκλιμάκωση.

Η αγορά μνήμης βιώνει μια από τις δυσκολότερες φάσεις των τελευταίων ετών, με τις τιμές RAM και SSD να ανεβαίνουν απότομα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αναφορές του Ars Technica, αλλά και ρεπορτάζ της ίδιας τάσης σε άλλα διεθνή μέσα, η περίοδος χαρακτηρίζεται ήδη ως «η χειρότερη στιγμή για να στήσεις PC». Τα kits DDR5 (2×16 GB) που πριν ένα χρόνο κόστιζαν 95–110 €, τώρα στην ελληνική αγορά φτάνουν τα 165–185 €, ενώ μοντέλα υψηλών προδιαγραφών φτάνουν τα 230 €.

Οι αιτίες είναι απολύτως συγκεκριμένες. Οι μεγάλοι κατασκευαστές μνήμης προχώρησαν σε δραστικές περικοπές παραγωγής DRAM που σε ορισμένες γραμμές άγγιξαν το 50 %. Η κίνηση αυτή αναμενόταν να επανεφέρει την ισορροπία στα οικονομικά τους μετά από μια σειρά ζημιογόνων τριμήνων. Ωστόσο, η συγκυρία συνέπεσε με μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις ζήτησης στην ιστορία της βιομηχανίας: η μαζική ανάπτυξη υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης απορροφά τεράστιες ποσότητες DRAM, HBM (High Bandwidth Memory) και NAND (flash μνήμη), αφήνοντας τα καταναλωτικά προϊόντα σε δεύτερη προτεραιότητα.

Το αυξημένο κόστος δεν επηρεάζει μόνο τη RAM. Σημαντικές αυξήσεις εμφανίζονται και στα SSD, ειδικά στα PCIe 5.0 (Peripheral Component Interconnect Express 5ης γενιάς), όπου οι νεότερες τεχνολογίες NAND έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα. Έτοιμοι κατασκευαστές συστημάτων, όπως η CyberPowerPC, έχουν ήδη προαναγγείλει αυξήσεις τιμών από τις αρχές Δεκεμβρίου, κάνοντας μάλιστα λόγο για έως και 500 % άνοδο σε συγκεκριμένες παραγγελίες DRAM.

Για όσους σχεδιάζουν αναβάθμιση ή συναρμολόγηση νέου υπολογιστή, η πραγματικότητα είναι ψυχρή. Αν υπάρχει άμεση ανάγκη, η αγορά πρέπει να γίνει σύντομα για να αποφευχθούν ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Αν η ανάγκη δεν είναι επείγουσα, η αναμονή ίσως έχει νόημα, αλλά δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα υπάρξει αισθητή αποκλιμάκωση πριν από το δεύτερο μισό του 2026.

Βάσει αυτών των δεδομένων, η επίδραση στον τελικό αγοραστή γίνεται σαφής όταν δούμε παραδείγματα πραγματικών builds. Παρακάτω παρουσιάζονται τρία ενδεικτικά συστήματα —office, mid-range και gaming— με το κόστος τους στο τέλος του 2025 και την εκτίμηση για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι διαφορές οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά σε RAM και SSD.

Build 1: Office / Basic



Τέλος 2025: ~480 €



Εκτίμηση 2026: 530–550 €



Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την άνοδο τιμών στα 16 GB DDR5 και στους SSD 512 GB.

Build 2: Mid-range / Productivity



Τέλος 2025: ~1.150 €



Εκτίμηση 2026: 1.280–1.350 €



Στα συστήματα με 32 GB DDR5, οι αυξήσεις είναι πιο έντονες, προσθέτοντας 120–180 € στο τελικό κόστος.

Build 3: Gaming / Enthusiast



Τέλος 2025: ~2.000 €



Εκτίμηση 2026: 2.250–2.350 €



Το κόστος premium DDR5 kits και ταχύτερων SSD PCIe 5.0 αυξάνει δραματικά το budget των high-end συστημάτων.

Οι κατασκευαστές και οι αναλυτές συμφωνούν ότι καμία από τις βασικές αιτίες της κρίσης δεν δείχνει να αντιστρέφεται σύντομα. Η ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται, η παραγωγική ικανότητα παραμένει περιορισμένη και η επένδυση σε νέες γραμμές παραγωγής DRAM θα χρειαστεί χρόνια για να αποδώσει. Με αυτά τα δεδομένα, το 2026 φαίνεται πως θα διατηρήσει το ίδιο πιεσμένο τοπίο.

