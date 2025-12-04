Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5814/3.11.2025) με την οποία ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι των Ταμείων του ΥΠΕΘΑ (και των τριών σωμάτων ΓΕΣ, ΓΕΑ,ΓΕΝ) θα εξυπηρετούνται μέσω του ΕΟΠΥΥ από τα ιδιωτικά φαρμακεία (δείτε ενημέρωση του Π.Φ.Σ. πατώντας εδώ), αναμένεται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Οργανισμού που θα καθορίζει τις επιμέρους διαδικασίες για την εκτέλεση και υποβολή των συνταγών μέσω του ΕΟΠΥΥ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η «ένταξη» των Ταμείων του Στρατού στον ΕΟΠΥΥ προήλθε από μία συντονισμένη και επίμονη προσπάθεια που διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο. Η διαδικασία απαιτούσε συνεχείς παρεμβάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας καθώς και την επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων, τα οποία τελικά αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά χάρη στη στενή συνεργασία στελεχών του ΓΕΕΘΑ, της ΗΔΙΚΑ και του Π.Φ.Σ.

Με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ και των μελών των οικογενειών τους από όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία και την εκκαθάριση μέσω του ΕΟΠΥΥ, επιλύεται...

.. το χρόνιο πρόβλημα της απρόσκοπτης παροχής της φαρμακευτικής τους αγωγής καθόσον μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν το σύνολο της αξίας της συνταγής και στην συνέχεια να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποζημιωθούν. Επίσης αντιμετωπίζεται ριζικά το ζήτημα των τοπικών συμβάσεων που σύναπταν οι εκάστοτε Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και το πρόβλημα της καθυστερημένης πληρωμής των φαρμακείων, η εξόφληση των οποίων καθυστερούσε μέχρι και 5 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνταγές των Ενόπλων Δυνάμεων θα ελέγχονται και θα εκκαθαρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις συνταγές ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας τους όρους της μεταξύ μας Σύμβασης με τον Οργανισμό, και εξαιρούνται από κάθε είδους rebate.

Καταλήξαμε σήμερα στην κατάθεση μιας μόνο υποβολής ΕΟΠΥΥ για το σύνολο των Σωμάτων (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ) και της έκδοσης ενός συγκεντρωτικού τιμολογίου. Λεπτομέρειες για την διαδικασία θα σας αποσταλούν εντός του Δεκεμβρίου μετά την έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ.

Συστήνουμε να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες εκτέλεσης συνταγών και έκδοσης τιμολογίων προς τα ταμεία του Στρατού όπου υπάρχουν ενεργές συμβάσεις μέχρι τις 31-12-25, και να μην αφήσετε εκκρεμότητες ενόψει της υποβολής των συνταγών μέσω ΕΟΠΥΥ από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

farmakopoioi