 Οι σειρές μυθοπλασίας

του Alpha είναι οι αγαπημένες σειρές όλων των Ελλήνων τηλεθεατών όπως προκύπτει από την κατάταξη της Google για τα trends αναζήτησης για το 2025 (Google Trends).

Πρώτο σε δημοτικότητα αναδείχθηκε το «Να με λες μαμά», η κοινωνική δραματική σειρά που καθήλωσε το κοινό και θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες, σύγχρονες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Στη 2η θέση, ο «Άγιος έρωτας», η δραματική σειρά εποχής που, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού με τη συναρπαστική της πλοκή και τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών.

Την αγαπημένη «τριάδα» συμπληρώνει η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Η σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, μας παρασύρει με συναισθηματικό ρεαλισμό στους κόσμους των πέντε αδελφών, εκεί όπου το παρελθόν και το παρόν μπλέκονται αριστοτεχνικά.

Ο Alpha συνεχίζει να διαμορφώνει τον χάρτη της ελληνικής μυθοπλασίας και να θέτει τον πήχη ακόμα ψηλότερα !



Πηγή: tvnea.com
