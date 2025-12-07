Δυναμικά στις επάλξεις, στην πρώτη γραμμή τού αγώνα, παραμένουν οι αγρότες στην Αιτωλοακαρνανία. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν και το τσουχτερό κρύο συνεχίζουν με αγωνιστική διάθεση και παλμό τις διεκδικήσεις τους

Έχουν κλείσει επ’ αόριστον τον δρόμο στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, έχοντας μάλιστα στήσει κουβούκλιο, στέλνοντας σαφές μήνυμα

Όπως λένε, γνωρίζουν ότι έχουν τη στήριξη όλης της κοινωνίας και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα μπουν σε διάλογο χωρίς λύσεις στα βασικά τους προβλήματα.Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι κάθε βράδυ θα κάνουν γενική συνέλευση με τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε χωριό στο Συντονιστικό. Η φύλαξη όλων των μηχανημάτων που βρίσκονται σε παράταξη κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα και η σύνδεση με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας τέθηκαν επί τάπητος στην πρώτη τους γενική συνέλευση.Το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό παραμένει ισχυρό, μάλιστα ενισχύθηκε τις απογευματινές ώρες. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται ότι θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή, για να υπάρξει συντονισμός όλων των μπλόκων.Οι αγρότες ζητούν μεταξύ άλλων:

-Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων

– Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής

-Μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα

-Ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, προκειμένου να υπάρχει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και του κεφαλαίου από όλους τους κινδύνους.







