Του Δημήτρη Κατσούλα.Μέλος του ορειβατικού συλλόγουΕΟΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.Η αριά, η αειθαλής βελανιδιά της Μεσογείου, αποτελεί βασικό στήριγμα των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι δέντρο αιωνόβιο, ανθεκτικό, με καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα του εδάφους, στη βιοποικιλότητα και στην αντοχή της φύσης απέναντι στην ξηρασία και τις κλιματικές πιέσεις. Η παρουσία της δεν είναι απλώς σημαντική, είναι απαραίτητη Διαβάστε Περισσότερα...