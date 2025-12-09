2025-12-09 16:20:39
Του Δημήτρη Κατσούλα.

Μέλος του ορειβατικού συλλόγου

ΕΟΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Η αριά, η αειθαλής βελανιδιά της Μεσογείου, αποτελεί βασικό στήριγμα των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι δέντρο αιωνόβιο, ανθεκτικό, με καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα του εδάφους, στη βιοποικιλότητα και στην αντοχή της φύσης απέναντι στην ξηρασία και τις κλιματικές πιέσεις. Η παρουσία της δεν είναι απλώς σημαντική, είναι απαραίτητη Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
