Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που ενσωματώνει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) ένα ολοκληρωμένο σκέλος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1β/ΓΠ οικ. 54844) θεσπίζει μια πλήρη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης για τους πολίτες που εμφανίζουν σοβαρή παχυσαρκία ή παχυσαρκία με συννοσηρότητες, ενώ εξηγεί αναλυτικά ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα καθώς και ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν.Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμαΣύμφωνα με το ΦΕΚ, αυτόματα παραπέμπονται για ιατρική εξέταση αντιμετώπισης της παχυσαρκίας όσοι δικαιούχοι είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω» και παρουσιάζουν:Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) ≥ 40, ήBMI 37-40, εφόσον συνοδεύεται από τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα.Οι συννοσηρότητες που αναγνωρίζει ρητά η ΚΥΑ είναι οι εξής:– σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2,– προδιαβήτης,– σύνδρομο υπνικής άπνοιας,– στεφανιαία νόσος,– υπέρταση,– καρδιακή ανεπάρκεια,– υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια,– αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,– υποαερισμός λόγω παχυσαρκίας,– γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,– στεατωτική ηπατική νόσος (MASLD),– χρόνια νεφρική νόσος,– ακράτεια ούρων λόγω παχυσαρκίας,– χρόνιες κινητικές διαταραχές και– περιφερική αρτηριακή νόσος.Τι περιλαμβάνει η ιατρική εξέτασηΗ ΚΥΑ προβλέπει ότι με την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του ελέγχου, δηλαδή όπως αναφέρθηκε παραπάνω της εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας.Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο/διαβητολόγο/μεταβολιστή στις δημόσιες μονάδες υγείας ή από γενικό γιατρό/παθολόγο όταν η μονάδα δεν διαθέτει εξειδικευμένο ενδοκρινολόγο.Σημειώνεται πως το παραπεμπτικό έχει ισχύ ενός μήνα και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (barcode, στοιχεία δικαιούχου και εκδότη, αιτιολογία, αναφορά ότι πρόκειται για εξέταση στο πλαίσιο του ΕΠΠΕ).Δυνατότητα φαρμακευτικής αγωγήςΣημαντική διευκρίνιση είναι ότι ο θεράπων ιατρός καταχωρίζει στο Σ.Η.Σ. (Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης) το αν είναι δυνατή ή όχι η διάθεση φαρμακευτικής αγωγής και, σε περίπτωση δυνατότητας, επιλέγει τη φαρμακευτική αγωγή από λίστα δραστικών ουσιών, με σειρά αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, παρέχεται διατροφική συμβουλευτική στους δικαιούχους.Εφόσον εγκριθεί η αγωγή, εκδίδεται αυτόματα συνταγή, η οποία έχει διάρκεια ισχύος 15 ημερών και μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φαρμακείο.Επαναληπτικές επισκέψεις – Μέχρι 8 κύκλοι θεραπείαςΜετά την εκτέλεση της συνταγής, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση εκδίδει νέο παραπεμπτικό για επαναξιολόγηση εντός 45 ημερών.Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται μέχρι:– 8 συνολικές ιατρικές επισκέψεις, και– 8 συνολικά συνταγογραφούμενες αγωγές, σύμφωνα με το όριο που θέτει η ΚΥΑ.Ολες οι διαγνώσεις και οι ενέργειες καταχωρίζονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του δικαιούχου, ενώ η καταχώριση των διαγνώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωση γιατρών και φαρμακείων.Σημειώνεται πως με την ΚΥΑ καθίσταται σαφές ότι η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται πλέον ως νόσος που απαιτεί συστηματική παρακολούθηση, με στόχο την πρόληψη σοβαρότερων επιπλοκών, όπως καρδιαγγειακά συμβάματα, διαβήτη και μυοσκελετικά προβλήματα.Εν κατακλείδι, το Πρόγραμμα Παχυσαρκίας Ενηλίκων περιλαμβάνει:– Αυτόματη ενεργοποίηση παραπεμπτικών– Εξειδικευμένες ιατρικές αξιολογήσεις– Ενδεχόμενη χορήγηση στοχευμένης φαρμακευτικής αγωγής– Συνεχή επανέλεγχο– Μηδενική οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.kathimerini.gr