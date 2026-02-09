Από ενημέρωση του ΠΦΣ, τη Δευτέρα 09/02/2026 ενεργοποιείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) η δυνατότητα να εκτελούμε συνταγές με εμβόλια απευαισθητοποίησης χρησιμοποιώντας στοιχεία τιμολογίου, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταινία γνησιότητας/QR (δηλαδή δεν μπορούμε να “διαβάσουμε” barcode ταινίας).

Η ενεργοποίηση θα γίνει το απόγευμα (15:00–17:00) και ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις για λίγα λεπτά στο σύστημα.

Τι αλλάζει πρακτικά

Μέχρι τώρα, όταν ένα εμβόλιο απευαισθητοποίησης δεν είχε επικολλημένη ταινία γνησιότητας από τον ΕΟΦ, δημιουργούνταν πρόβλημα στην εκτέλεση.

Πλέον, όταν το ΣΗΣ αναγνωρίσει ότι η συνταγή περιέχει εμβόλια απευαισθητοποίησης, θα δίνει τη...







... δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την εκτέλεση με συνδυασμό:

barcode του φαρμάκου (το σκανάρουμε/πληκτρολογούμε όπως πάντα), και

στοιχεία τιμολογίου παραλαβής αντί ταινίας γνησιότητας, όπου χρειάζεται.

Πώς γίνεται βήμα-βήμα (με απλά λόγια)1) Σκανάρουμε/πληκτρολογούμε το barcode του φαρμάκου

Όπως και πριν: σκανάρουμε ή πληκτρολογούμε το barcode του φαρμάκου ώστε να “δέσει” με τη σωστή εγγραφή της συνταγής.







2) Επιλέγουμε τρόπο ολοκλήρωσης: ταινία ή στοιχεία τιμολογίου

Ανάλογα με την παραμετροποίηση του ΣΗΣ:

είτε θα χρησιμοποιήσουμε ταινία γνησιότητας (αν υπάρχει),

είτε θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία τιμολογίου,

και αν το σύστημα επιτρέπει και τα δύο, θα μας ζητήσει να επιλέξουμε ποιο θα χρησιμοποιήσουμε.

3) Αν ΔΕΝ υπάρχει ταινία/QR → βάζουμε στοιχεία τιμολογίου σε συγκεκριμένη μορφή

Στην επιλογή “στοιχεία τιμολογίου”, καταχωρούμε υποχρεωτικά στη μορφή:

αριθμός_τιμολογίου_ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 12345_28/01/2026)







⚠️ Σημαντικό: Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι δεν γίνεται συστημική επιβεβαίωση/επαλήθευση των στοιχείων που πληκτρολογούμε. Άρα θέλει διπλό έλεγχο από εμάς (σωστός αριθμός, σωστή ημερομηνία, σωστό format).

Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σύντομα και μέσω των προγραμμάτων λογισμικού φαρμακείου, οπότε δεν θα απαιτείται να εκτελούνται οι συνταγές αποκλειστικά μέσα από το ΣΗΣ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες από εδώ.

Δείτε τις οδηγίες όπως έχουν αναρτηθεί στο ΣΗΣ:







