Γρήγορες λύσεις χριστουγεννιάτικου στολισμούόταν ο χρόνος ...πιέζειΑκόμη και αν ανήκετε στους ...αργοπορημένους πάντα υπάρχουν εύκολοι και γρήγοροι τρόποι για να δημιουργήσετε στο σπίτι γιορτινή ατμόσφαιρα. Με απλά αντικείμενα, φυσικά υλικά και μικρές πινελιές φωτός, μπορείτε να στολίσετε ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ακόμη και αν το αποφασίσετε την ...τελευταία στιγμή.1. Εύκολες συνθέσεις με φυσικά υλικά

Φρούτα, μπαχαρικά και χειμερινοί καρποί μπορούν να μεταμορφωθούν σε πολύ γρήγορες χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις.

• Πορτοκάλια - μήλα - ρόδια

Τοποθετήστε ολόκληρα πορτοκάλια, μήλα ή ρόδια λεμόνια σε ένα μπολ ή δίσκο.

Προσθέστε κανέλα, γλυκάνισο, δάφνη ή κουκουνάρια για ατμοσφαιρικό άρωμα, κλαδάκια πεύκου ή έλατου ή και χριστουγεννιάτικες μπάλες

Λειτουργεί ιδανικά και ως centerpiece τραπεζιού ή πάγκου κουζίνας.

• Αποξηραμένες φέτες πορτοκαλιού

Αν έχετε λίγο χρόνο:

Ψήστε φέτες πορτοκαλιού στον φούρνο για 1 ώρα στους 100°C.

Περάστε τις σε σχοινί και δημιουργήστε mini γιρλάντα για το τζάκι, πόρτες ή παράθυρα, στην οποία μπορούν να προστεθούν και πράσινα φυσικά στοιχεία ή μικρά κρεμαστά στολίδια.

• Γρήγορα φυσικά στεφάνια

Δέστε με σπάγκο μερικά κλαδιά ελιάς, πεύκου ή ευκάλυπτου σε κυκλική μορφή.

Προσθέστε ένα απλό κόκκινο φιόγκο ή μερικές μπάλες, τυλίξτε περιμετρικά μια σειρά led μπαταρίας και έχετε στη στιγμή ένα εντυπωσιακό φυσικό στεφάνι.







2. Φωτάκια παντού – η πιο γρήγορη λύση

Τα φωτάκια μπορούν να δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα στον χώρο ακόμη και χωρίς καθόλου επιπλέον διακοσμητικά στοιχεία.

• Φωτάκια μέσα σε βάζα

Βάλτε φωτάκια μπαταρίας σε ένα διάφανο βάζο ή φανάρι.

Ακόμη και χωρίς να προσθέσετε άλλα στοιχεία έχετε δημιουργήσει άμεσα μια απόλυτα γιορτινή και φωτεινή σύνθεση.• Σειρές φωτάκια σε καθρέφτες

Περάστε μια μικρή σειρά φωτάκια γύρω από από καθρέφτες τοίχου.

Η αντανάκλαση διπλασιάζει το διακοσμητικό αποτέλεσμα.

• Φωτισμένα παράθυρα

Τοποθετήστε φωτάκια περιμετρικά παραθύρων ή χρησιμοποιείστε φώτα σε μορφή κουρτίνας.

Χωρίς επιπλέον στολίδια, η ατμόσφαιρα αλλάζει άμεσα.







3. Στολίδια χωρίς δέντρο για ...εξπρές αποτέλεσμα

Αν δεν υπάρχει χρόνος, χώρο ή και διάθεση για δέντρο, δεν υπάρχει πρόβλημα!

• Μπάλες σε δίσκο ή μπολ

Χρησιμοποιήστε ακόμη και παλιές vintage μπάλες

Αναμείξτε μπάλες χρυσές, κόκκινες, πράσινες ή λευκές

Προσθέστε 1–2 κλαδάκια πεύκου ή έλατου

• Mini διακοσμήσεις σε πόμολα & χερούλια

Δέστε με υφασμάτινη κορδέλα μια μικρή χριστουγεννιάτικη μπάλα σε πόμολα ή χερουλάκια επίπλων.Με τον ίδιο τρόπο, αντί για μπάλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρεμαστά στολίδια, γούρια ή μικρά φυσικά στοιχεία.Είναι απλό αλλά γεμίζει το σπίτι με μικρές γιορτινές ...εκπλήξεις.

• Κρεμαστά στολίδια σε κλαδιά

Επιλέξτε ένα ψηλό όμορφο κλαδί και:

Βάλτε το σε βάζο ανάλογου μεγέθους

Κρεμάσε μερικές μπάλες ή άλλου τύπου στολίδια





Μια τέτοια σύνθεση, που ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως ένα "mini" δέντρο και να δημιουργηθεί είτε με πράσινο είτε και με αποξηραμένο κλαδί.4. Αρωματική ατμόσφαιρα σε 1 λεπτό

Αν δεν έχετε χρόνο για πολλές διακοσμήσεις ενισχύστε την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με ...μυρωδιά!

• Γρήγορο simmer pot

Σε μια μικρή κατσαρόλα τοποθετείστε λίγο νερό και:

Ένα Πορτοκάλι κομμένο στα δύο

Κανέλα ξύλο

Γαρύφαλλα

Ένα Μήλο κομμένο στα δύο



Αν σας αρέσει μπορείτε να προσθέσετε και κλαδάκια πεύκου, γλυκάνισο ή δεντρολίβανο.



Βράζετε 5 λεπτά και το σπίτι μυρίζει ...Χριστούγεννα.







5. Γρήγορες λύσεις με ύφασμα

Για να γίνει ο χώρος “ζεστός” σε ένα λεπτό.

• Χριστουγεννιάτικες μαξιλαροθήκες

Αντικαταστήστε απλώς τις διακοσμητικές μαξιλαροθήκες με κάποιες σε γιορτινά σχέδια ή σε κόκκινο ή πράσινο χρώμα

• Ριχτάρια σε κόκκινο, πράσινο ή λευκό

Επιλέξτε το καταλληλότερο χρώμα για τον χώρο και προσθέστε ένα ριχτάρι ή μια φλις κουβερτούλα στον καναπέ ή μια πολυθρόνα.



Θα δημιουργήσει αυτόματα γιορτινή ατμόσφαιρα.







6. Φυσικές γιρλάντες σε 5 λεπτά

Μαζέψτε μερικά κλαδιά από ελιά, πεύκο ή ευκάλυπτο.

Δέστε τα χαλαρά με σπάγκο.

Χρησιμοποιείστε τα σε ράφια, πάσο κουζίνας, τραπέζια αλλά και για τον στολισμό του τζακιού ή παραθύρων.

Απόλυτα φυσικό και έντονα γιορτινό στοιχείο, που μπορεί να γίνει ακόμη πιο εντυπωσιακό με μια σειρά led μπαταρίας.













7. Λάμψη μόνο με κεριά

Ακόμη κι αν στολίσετε ελάχιστα, λίγα κεριά αρκούν για να δημιουργήσουν γιορτινή εικόνα.

• Ομαδοποιήστε 3–5 κεριά διαφορετικού μεγέθους

Τοποθετείστε τα σε δίσκο ή πιατέλα.





Προσθέστε λίγα κουκουνάρια, φρούτα ή ξυλάκια κανέλας.Για πιο "πλούσιο" αποτέλεσμα μπορείτε να εμπλουτίσετε την σύνθεση και με μπάλες, ξύλινα στολίδια κλπ

• Κεριά και γυάλινα βάζα

Ακόμη και μόνο με ρεσό και γυάλινα βάζα μπορούν να δημιουργηθούν εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες συνθέσεις για κάθε σημείο.Προσθέστε κορδέλα ή σπάγγο, φυσικά στοιχεία, ένα μικρό στολίδι κλπ

Οι χριστουγεννιάτικες συνθέσεις με κεριά είναι, γενικά, από τις πιο απλές και γρήγορες λύσεις γιορτινής διακόσμησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τραπεζαρία, το τραπεζάκι του σαλονιού, της κουζίνας, σε μπουφέδες ή και ράφια, χωρίς όσες και αν χρησιμοποιήσετε να "βαραίνουν" τον χώρο.Ακόμα κι αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, υπάρχουν δεκάδες μικρές, άμεσες και οικονομικές λύσεις για να γεμίσει το σπίτι σας ...χριστουγεννιάτικη λάμψη.

