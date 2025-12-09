2025-12-09 13:57:29
Φωτογραφία για Εκτός εκπομπής σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης- Εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία και κολικό νεφρού
Στο νοσοκομείο εισήχθη σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό στα νεφρά, κάτι που τον κρατά μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό, απουσίασε από τη σημερινή εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Παράλληλα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς του φίλους για τα μηνύματα στήριξης, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως σύντομα θα αναρρώσει πλήρως και θα επιστρέψει κανονικά.

«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Εμείς να ευχηθούμε περαστικά! 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Θα έλεγε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου” και η Κουτσελίνη θα έλεγε “πρόεδρε δεν κάνει”;»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: «Θα έλεγε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου” και η Κουτσελίνη θα έλεγε “πρόεδρε δεν κάνει”;»
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα παχυσαρκίας – Ολα όσα προβλέπει
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα παχυσαρκίας – Ολα όσα προβλέπει
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο
Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο
Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις
Αγρίνιο: 15χρονος στο νοσοκομείο από επίθεση με οπαδικά κίνητρα- Ταυτοποιήθηκαν τρεις
Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ακύρωση των συναυλιών της μέσα από το νοσοκομείο
Μαρίνα Σάττι: Το πρώτο μήνυμα μετά την ακύρωση των συναυλιών της μέσα από το νοσοκομείο
Τα Ceclor εκτός αποζημίωσης κατόπιν αιτήματος της εταιρείας! Τι έχει συμβεί και ποιος πληρώνει τον... λογαριασμό
Τα Ceclor εκτός αποζημίωσης κατόπιν αιτήματος της εταιρείας! Τι έχει συμβεί και ποιος πληρώνει τον... λογαριασμό
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ένα κινηματογραφικό Grand Finale με την υπογραφή ANT1+ & Chivas Regal
Ένα κινηματογραφικό Grand Finale με την υπογραφή ANT1+ & Chivas Regal
«365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου – «Το ναυάγιο του πλοίου Χρυσή Αυγή»
«365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου – «Το ναυάγιο του πλοίου Χρυσή Αυγή»
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Αποκάλυψη Ουγγαρέζου: «Με έκοψαν από το εορταστικό show του The Voice γιατί είχα βρίσει την Acun Medya για το χάρτη»
Αποκάλυψη Ουγγαρέζου: «Με έκοψαν από το εορταστικό show του The Voice γιατί είχα βρίσει την Acun Medya για το χάρτη»
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές
Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές