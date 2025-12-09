2025-12-09 13:57:29

Στο νοσοκομείο εισήχθη σήμερα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.



Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό στα νεφρά, κάτι που τον κρατά μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό, απουσίασε από τη σημερινή εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».



Παράλληλα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς του φίλους για τα μηνύματα στήριξης, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος πως σύντομα θα αναρρώσει πλήρως και θα επιστρέψει κανονικά.



«Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά. Σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά», έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.



Εμείς να ευχηθούμε περαστικά!



Πηγή: tvnea.com



