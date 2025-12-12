2025-12-12 09:22:16

Φωτ. IntimenewsΣυνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο έργο της αναβάθμισης 14 συρμών της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, προκειμένου συρμοί της δεκαετίας του 1980 να ανακατασκευαστούν, να μπουν στις ράγες και να μειωθούν σημαντικά οι χρονοαποστάσεις στο τμήμα Πειραιάς – Κηφισιά. Πρόκειται για έργο που έχει περάσει από 40 κύματα, με την ισπανική εταιρεία CAF, που έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος, να «γράφει» sidirodromikanea

