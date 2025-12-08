2025-12-08 12:33:22

Στην ριζική αναβάθμιση των ανελκυστήρων στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης προχώρα ο ΟΣΕ. Οι εργασίες ξεκίνησαν και αναμένεται σε περίπου ένα μήνα να ολοκληρωθούν και να δοθούν και πάλι σε χρήση στους πολίτες.Η αναβάθμιση των μηχανισμών των ανελκυστήρων θα είναι τέτοια ώστε να πληρούν όλες τις προδιαγραφές των σύγχρονων ανελκυστήρων.Ταυτόχρονα συνεργείο εργάζεται για την sidirodromikanea

