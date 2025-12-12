2025-12-12 08:44:58
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 15:00, η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου ταξιδεύει στην Πάρο, στο νησί που κρατά ακόμη τον ρυθμό της θάλασσας και τη γλύκα των ανθρώπων του.

Οδηγός μας είναι η εικαστικός Δήμητρα Σκανδάλη που μας υποδέχεται στην Αλυκή, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Από την οικογενειακή επιχείρηση στα καΐκια ως τη διεθνή της πορεία στην Τέχνη, η Δήμητρα μάς μιλά για το έργο της και για το πώς η μνήμη και η θάλασσα πλέκονται μέσα στη δημιουργία της.

Ο Κωνσταντίνος Νίκας μάς οδηγεί στη Σπηλιά του Πειρατή, στις παιδικές του αναμνήσεις από τον παππού του και στα «Αι Μνήμαι» – μια πρωτοβουλία για να σωθούν οι προφορικές ιστορίες των παλιών Παριανών πριν χαθούν για πάντα.

Η Μαρία Κατσούνα από τη Σάντα Μαρία, ψυχή του εστιατορίου της, μάς ανοίγει την καρδιά της. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και τη ζωή με τον καπετάν Σταμάτη, μέχρι το ναυάγιο που έγινε αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα, η Μαρία μιλά για τη δύναμη των γυναικών και την αξία της αγάπης που όλα τα νικά.

Ο κύριος Χρυσόστομος και η κυρά Μαρία Παρούση, ζευγάρι σε στεριά και θάλασσα, μοιράζονται 65 χρόνια κοινής πορείας — μια ιστορία απλότητας, σεβασμού και συντροφικότητας, εκεί όπου ο χρόνος μετριέται με κύματα.

Και ο Μανώλης Φωκιανός λιθοξόος αυτοδίδακτος, σμιλεύει με τα χέρια του το μάρμαρο της Πάρου. Για εκείνον, η τέχνη είναι μνήμη, τιμή και αγάπη για τον τόπο.

Ένα επεισόδιο γεμάτο φως, μνήμη και ανθρώπους που συνεχίζουν να ζουν με πίστη σε ό,τι πραγματικά αξίζει.



Πηγή: tvnea.com
