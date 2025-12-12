Η εποχή που κάποιος γράφονταν σε κάποια παράνομη συνδρομητική πλατφόρμα προβολής αθλητικών γεγονότων ή συνδρομητικής τηλεόρασης έχει περάσει πλέον ανεπιστρεπτί. Πλέον, δεν κυνηγούν μόνο τους λειτουργούς τέτοιων παράνομων συστημάτων θέασης περιεχομένου, αλλά και τους απλούς χρήστες.

Σε αυτό έχει βοηθήσει και ο νέος νόμος για την πειρατεία, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του πριν από μερικούς μήνες ο οποίος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και dynamic blocking.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η χρήση ενός VPN, κατά την άποψή μας, είναι απαραίτητη. Το Windscribe, το οποίο κατά την άποψή μας θεωρούμε ένα από τα πιο αξιόπιστα, μαζί με τα AirVPN και το Proton VPN, όπως έχω γράψει σε προηγούμενα άρθρα μου, διαθέτει σήμερα ένα νέο χαρακτηριστικό σχετικά με την IP σου.

Τασσόματα κατά σε παράνομες δραστηριότητες, οπότε εμείς κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα νέα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μόνο για ασφάλεια. Και θεωρούμε ότι το νέο χαρακτηριστικό που διαθέτει το Windscribe, δίνει τη λύση σε μια σειρά από προβλήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός καθώς πολλά VPN σας προστατεύουν από διαφημίσεις και απάτες.

Δυνατότητα αλλαγής IP ή όχι – Τα νέα IP Pinning και IP rotation

To Windscribe, ένα από τα πιο αξιόπιστα VPNs, όπως έχω πει και πιο πάνω, πιστεύω ότι αυτή εδώ η υπόθεση το αποδεικνύει, μέσω των νέων χαρακτηριστικών που διαθέτει σου επιτρέπει είτε να κλειδώσεις σε μια συγκεκριμένη IP για απεριόριστο χρονικό διάστημα, είτε να λάβεις μια νέα, όποτε το θελήσεις χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδέσεις το VPN σου.

Με το IP Pinning feature

Πλέον μπορείς να κλειδώσεις πάνω σε μια IP του VPN, η οποία λειτουργεί άψογα με την τοποθεσία σου. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα σε βοηθήσει ιδιαίτερα με sites τα οποία δεν θέλουν να συνδέεσαι από διαφορετική τοποθεσία κάθε φορά. Όπως, για παράδειγμα, τραπεζικές εφαρμογές και διάφορα άλλα.

Με το IP Rotation

το IP Rotation είναι στην ουσία το αντίστροφο του IP Pinning. Σου επιτρέπει να επιλέγεις μια νέα διεύθυνση χωρίς να αποσυνδέεσαι από το VPN. Αυτή η περίπτωση βοηθάει συγκεκριμένα σε ιστοσελίδες ή websites τα οποία σου δείχνουν captchas ή αν μια συγκεκριμένη IP ενός VPN έχει μπλοκαριστεί.

Επίσης, βοηθά σε περιπτώσεις που δεν θέλεις να αλλάξεις την τοποθεσία σου. Όπως, για παράδειγμα, όταν προσπαθείς να αποκτήσεις πρόσβαση σε έναν ξένο κατάλογο του Netflix και η αλλαγή της τοποθεσίας θα σε κάνει να μην μπορείς να τον δεις. Όλα τα χαρακτηριστικά αναλύονται εδώ στην επίσημη ιστοσελίδα του Windscribe.

σημείωση για αποφυγή παρεξηγήσεων: δεν είναι το μόνο ασφαλές VPN, υπάρχουν και άλλα εκεί έξω, AirVPN, ProtonVPN, NordVPN και κάποια που ίσως να τα αγνοούμε …

