2025-12-12 13:36:09
Euromedica TWO: Δυνατότητα εξαργύρωσης vouchers ψηφιακού μετασχηματισμού για πάροχο τιμολόγησης



Τα τελευταία χρόνια, μέσω της δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών, έχουν αποσταλεί σε πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κουπόνια (voucher) επιδότησης για ψηφιακές υπηρεσίες. 



Καθώς η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων δεν έχει ολοκληρωθεί, η υπηρεσία Ψηφιακός Μετασχηματισμός συνεχίζει σταδιακά να αποστέλλει νέα voucher και σε επιλαχούσες επιχειρήσεις.



Οι δικαιούχοι μπορούν να .... ελέγχουν αν έχουν επιλεγεί και να δουν τα διαθέσιμα voucher τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος στη διεύθυνση:

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία λογισμικού φαρμακείων Europharmacy και το πρόγραμμα Euromedica TWO ενημερώνει ότι προσφέρει δυνατότητα εξαργύρωσης των κουπονιών ψηφιακών συναλλαγών για πακέτα μονάδων παρόχου για τρία έτη, καλύπτοντας ουσιαστικά τη συνδρομή για τα επόμενα χρόνια, με επιδότηση από το voucher και με επιβάρυνση μόνο του ΦΠΑ από τον φαρμακοποιό. 

Η δυνατότητα αυτή αφορά συγκεκριμένα κουπόνια της κατηγορίας «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Β», τα οποία αντιστοιχούν σε πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.

Όσοι φαρμακοποιοί έχουν στην κατοχή τους ενεργό voucher μέσω του προγράμματος, μπορούν να το εντοπίσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του μέσα από την πλατφόρμα του δικαιούχου και, εφόσον το επιθυμούν, να έρθουν σε επικοινωνία με την Europharmacy για την εξαργύρωσή του. Ακολουθεί η επίσημη ενημέρωση της εταιρείας:

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν ειδικής συμφωνίας που κάναμε με την εταιρία «Parochos», όσοι από εσάς διαθέτετε εγκεκριμένο voucher από το πρόγραμμα των ψηφιακών συναλλαγών μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να το εξαργυρώσετε αγοράζοντας πακέτο μονάδων παρόχου για 3 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα:



VOUCHER 300€ - Εξαργυρώνεται με 3 ετήσια πακέτα των 10000 μονάδων παρόχου

VOUCHER 600€ - Εξαργυρώνεται με 3 ετήσια πακέτα των 20000 μονάδων παρόχου

Επισημαίνουμε ότι, η αξία του ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στην επιδότηση και θα πρέπει να εξοφληθεί απευθείας στην Europharmacy.

Για να προχωρήσετε την διαδικασία εξαργύρωσης, μέσω της Europharmacy, θα χρειαστεί να στείλετε τον αριθμό του voucher που διαθέτετε στο email: [email protected] και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα περαιτέρω βήματα.



Με εκτίμηση,

Το τμήμα πωλήσεων

farmakopoioi
