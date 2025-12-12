2025-12-12 13:17:00

Το «Don’t Forget The Lyrics» επιστρέφει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 21:00 με νέο επεισόδιο και party διάθεση!



Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται τέσσερις παίκτες με ενδιαφέρουσες ιστορίες, εκρηκτική ενέργεια και φωνές για… ρεσιτάλ που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους!



Στον 1ο γύρο, η Έλενα και ο Κωνσταντίνος μπαίνουν στη σκηνή με άγριες διαθέσεις. Και οι δύο θα διεκδικήσουν μία θέση στον Ημιτελικό και είναι αποφασισμένοι να τραγουδήσουν μέχρι τελικής πτώσεως!



Στον 2ο γύρο, τη σκυτάλη παίρνουν η Κέλλυ και ο Θοδωρής και η αναμέτρησή τους δεν θα είναι… περίπατος.



Στον Τελικό θα φτάσει -όπως πάντα- μόνο ένας παίκτης, ο οποίος θα προχωρήσει αρκετά… μέχρι που θα διαλέξει λάθος βοήθεια.



Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 21:00 με ένα μοναδικά παιχνιδιάρικο επεισόδιο!



DON’T FORGET THE LYRICS» ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ