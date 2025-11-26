2025-11-26 17:06:20
Παλιό εγκαταλελειμμένο σπίτι στην επαρχία Μαζουρία της Πολωνίας, μετά την αποκατάσταση - ανακαίνισή του, μετατρέπεται στο απόλυτο εξοχικό καταφύγιο.
Ειδικά την περίοδο των γιορτών η ατμόσφαιρα εξοχής, τα φυσικά υλικά, η διαμόρφωση με vintage έπιπλα - αντικείμενα χωρίς εξεζητημένα στοιχεία αλλά και ο στολισμός με φυσικές και κλασικές επιλογές δημιουργούν σε κάθε χώρο ένα παραμυθένιο σκηνικό.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
werandacountry.pl
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
