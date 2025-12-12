2025-12-12 15:06:49

Την απόφασή του να κινηθεί νομικά κατά ραδιοφωνικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Δημήτρης Παπανώτας, μετά από – όπως καταγγέλλει – ευθεία παρέμβαση στην προσωπική του ζωή και τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ο γνωστός δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής μίλησε με έντονο ύφος για την κατάσταση, τονίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει κακοποιηθεί επικοινωνιακά από μερίδα των media.



«Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media σε βαθμό που πια δεν μπορώ να το ανεχτώ. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη μίλησε για την προσωπική μου ζωή και για τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Άνθρωποι που δεν με ξέρουν καν. Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους και είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είμαι αποφασισμένος να σταματήσω αυτή την αμετροέπεια και από εδώ και πέρα, σε συναδέλφους που δεν σέβονται τις απόψεις μου και τις αλλοιώνουν, θα κινούμαι νομικά».



«Μιλάμε για έναν αθλητικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, που είναι η πόλη μου, η οικογένειά μου, οι συγγενείς μου, η σχέση μου, η δουλειά μου. Είμαι 40 χρόνια στη δημοσιότητα και δεν νομίζω ότι έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Η αφορμή ήταν γελοία. Είπαν ότι η “woke ατζέντα” έχει στρέψει τη νεολαία σε σεξουαλικές παρεκκλίσεις και ότι τη δεκαετία του ’90 ήταν μόνο ο Παπανώτας και τώρα είναι όλοι. Δεν ξέρουν καν ότι εμένα η λεγόμενη woke ατζέντα με έφαγε από το Ευρωκοινοβούλιο».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ