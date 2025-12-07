





Μια διαφορετική και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ελεονώρα Μελέτη από τις Βρυξέλλες στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι της στο YouTube. Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν πρόσφατες δηλώσεις της, αποκαλύπτοντας πως αποφάσισε να κινηθεί νομικά απέναντι σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Όπως τόνισε, η δημόσια τοποθέτησή της παρερμηνεύτηκε, με αποτέλεσμα να της αποδοθούν χαρακτηρισμοί που –όπως υπογράμμισε– δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια; Από πού προκύπτει αυτό; Οι διεμφυλικοί συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη πρόταση της τοποθέτησής μου», ανέφερε με έντονο ύφος.

Η Ελεονώρα Μελέτη διερωτήθηκε αν όσοι έσπευσαν να την κατηγορήσουν διάβασαν ολόκληρη την τοποθέτηση ή αρκέστηκαν σε αποσπασματικές φράσεις. «Άκουσαν μόνο την πρώτη πρόταση, τις τρεις πρώτες λέξεις από ένα ολόκληρο βίντεο; Διάβασαν το κείμενο που το συνοδεύει;» συμπλήρωσε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητες τις ανακρίβειες που δημοσιεύτηκαν.

“Οι διεμφυλικοί συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη πρόταση. Πάει αυτό, άρα αυταπόδεικτα από την τοποθέτηση μου φαίνεται ότι δεν είμαι τσανσοφοβική. Βγαίνεις λοιπόν εσύ που ‘σαι δημοσιογράφος και γράφεις έναν τίτλο “Η τρανσοφοβική επίθεση της Ελεονώρας Μελέτη”. Που είναι η επίθεση, αν είναι τρανσοφοβική; Και δεύτερον, είσαι δημοσιογράφος και μιλάς για έναν ευρωβουλευτή δεν είπα αυτή τη δήλωση στην εκπομπή “Πρωινή μελέτη” του 2008 για να τη χρεωθώ ως παρουσιάστρια. Τη χρεώνομαι, αυτή τη στιγμή, ως ευρωβουλευτής”.

“Έχεις μπει εσύ μέσα στο προφίλ μου, όπου όλα είναι δημόσια, να δεις αν ο ισχυρισμός σου συμφωνεί με την ψηφοφορική μου συμπεριφορά; δεν είπα αυτή τη δήλωση στην εκπομπή “Πρωινή μελέτη” του 2008 για να τη χρεωθώ ως παρουσιάστρια. Τη χρεώνομαι, αυτή τη στιγμή, ως ευρωβουλευτής”. “Έχεις μπει εσύ μέσα στο προφίλ μου, όπου όλα είναι δημόσια, να δεις αν ο ισχυρισμός σου συμφωνεί με την ψηφοφορική μου συμπεριφορά; Γιατί αν μπεις, θα δεις ότι καταρρίπτεται αυτό που λες, αυταπόδεικτα, από αυτά που έχω ψηφίσει όλον αυτόν τον καιρό”.

“Άρα πως βγαίνεις έτσι αυθαίρετα και δημιουργείς, αυτή τη στιγμή, αυτή τη θολούρα γύρω από τη δική μου την αρμοδιότητα, το δικό μου κοινοβουλευτικό έργο; Αυτό δεν θα το αφήσω έτσι, σ’ αυτό θα κινηθώ νομικά” πρόσθεσε, ακόμα, η Ελεονώρα Μελέτη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη στο Youtube.

Πηγή: tvnea.com