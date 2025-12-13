Έναν ψηφιακό ελεγκτή με χρήση τεχνολογίας AI δημιουργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο να ανοίγει το φορολογικό προφίλ κάθε ΑΦΜ σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίζει παρατυπίες, καθώς και περιουσιακά στοιχεία που δεν εμφανίζονται στις σημερινές διασταυρώσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΑΑΔΕ οργανώνει για πρώτη φορά έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό μηχανισμό επιτήρησης που θα λειτουργεί αυτόματα, αναλύοντας μεγάλο όγκο δεδομένων και επιτρέποντας άμεσους ελέγχους στο προφίλ κάθε φορολογουμένου. Για κάθε ΑΦΜ θα δημιουργείται ένα εξατομικευμένο φορολογικό προφίλ, το οποίο θα ενημερώνεται δυναμικά με στοιχεία από δηλώσεις, πληρωμές, συναλλαγές, POS, τιμολόγια, διασυνδέσεις με τρίτους και δεδομένα που θα συγκρίνονται με το υπόδειγμα του αντίστοιχου κλάδου.

Η ΑΑΔΕ, όπως περιγράφεται, απομακρύνεται από το μοντέλο των τυχαίων ή «τυφλών» ελέγχων και περνά σε ένα πλαίσιο πλήρους αυτοματοποίησης, όπου η φορολογική συμπεριφορά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής αποτυπώνει ότι η νέα αρχιτεκτονική δεν θα στοχεύει μόνο στη διαπίστωση παραβάσεων, αλλά και στην πρόβλεψή τους, μέσω ανίχνευσης ανωμαλιών, υπολογισμού πιθανοτήτων μη συμμόρφωσης και προειδοποιήσεων πριν δημιουργηθούν χρέη ή σημαντικές αποκλίσεις.

Στον πυρήνα του νέου συστήματος βρίσκεται η Τεχνητή Νοημοσύνη. Μοντέλα machine learning θα αναλύουν το ιστορικό κάθε ΑΦΜ, θα συγκρίνουν τα στοιχεία με κλαδικά δεδομένα και θα εντοπίζουν απότομες μεταβολές που μπορεί να παραπέμπουν σε φοροδιαφυγή. Ξαφνική πτώση τζίρου, ασυνήθιστα χαμηλές δηλώσεις σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου, τιμολόγια που δεν συνδέονται με πραγματική δραστηριότητα ή πολλαπλές μικρές συναλλαγές που υποδηλώνουν κατακερματισμό εσόδων θα ενεργοποιούν αυτόματα alerts. Ανάλογα με την περίπτωση, αυτά τα σήματα θα οδηγούν είτε σε προειδοποίηση προς τον φορολογούμενο είτε σε στοχευμένο έλεγχο από τα συνεργεία της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, η Αρχή αναβαθμίζει τα εργαλεία διασταύρωσης δεδομένων. Το myDATA, τα POS, οι ταμειακές, οι πληρωμές από τράπεζες και οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τρίτους φορείς θα αξιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, ώστε να συμπληρώνουν το προφίλ κάθε ΑΦΜ. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει αποκλίσεις τη στιγμή που εμφανίζονται και όχι μήνες αργότερα.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι και η διαστρωμάτωση των φορολογουμένων. Κάθε ΑΦΜ θα ταξινομείται σε επίπεδα κινδύνου, ανάλογα με ιστορικές καθυστερήσεις, ασυνήθιστες αποκλίσεις ή μοτίβα που συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα φοροδιαφυγής. Το προφίλ κινδύνου θα επηρεάζει άμεσα τον τρόπο και τον χρόνο ελέγχου, περιορίζοντας τους οριζόντιους ελέγχους και ενισχύοντας όσους βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα κινδύνου. Η ΑΑΔΕ στοχεύει να κινηθεί προς μοντέλα που, όπως αναφέρεται, εφαρμόζονται σε χώρες όπως η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Αυστραλία, όπου η ψηφιακή ανάλυση κινδύνου χρησιμοποιείται ως εργαλείο πρόληψης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να προβλέπει πότε ένας φορολογούμενος κινδυνεύει να μην είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, να εντοπίζει έγκαιρα πότε ένας επαγγελματίας εγκαταλείπει μια ρύθμιση και να παρεμβαίνει με ειδοποιήσεις ή ψηφιακές κινήσεις διασφάλισης. Η «ανάλυση συμπεριφοράς» θα χρησιμοποιείται για να καταγράφονται μοτίβα όπως επαναλαμβανόμενες μικρές καθυστερήσεις, απότομες πτώσεις δηλωθέντων ποσών ή συναλλαγές που δεν συμβαδίζουν με το οικονομικό περιβάλλον του κλάδου.

Η νέα προσέγγιση περιλαμβάνει και στοχευμένη ανίχνευση κρυφών περιουσιακών στοιχείων. Μέσα από διασταυρώσεις με τράπεζες, συμβολαιογράφους, Κτηματολόγιο, στοιχεία ακινήτων, μεταβιβάσεις οχημάτων και πλατφόρμες του εξωτερικού, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει περιουσίες που δεν εμφανίζονται στις δηλώσεις ή που συνδέονται με πρόσωπα μέσω έμμεσων συναλλαγών. Στόχος είναι τόσο η αποκάλυψη αδήλωτου πλούτου όσο και η ταχύτερη αξιολόγηση υποθέσεων με μεγάλα περιουσιακά κενά.

Το πλαίσιο θα ολοκληρωθεί με ενισχυμένο Κέντρο Ανάλυσης Κινδύνου, που θα λειτουργεί ως «νευρικό σύστημα» του νέου μηχανισμού. Οι ελεγκτές θα έχουν πρόσβαση σε real time προφίλ κινδύνου, θα βλέπουν άμεσα τα alerts και θα μπορούν να ξεκινούν δράση ακόμη και χωρίς φυσική παρουσία, μέσω απομακρυσμένων ελέγχων. Το σχέδιο προβλέπει επίσης νέα dashboards και εργαλεία παρακολούθησης, ώστε όλες οι πληροφορίες ενός ΑΦΜ να εμφανίζονται σε ένα ενιαίο, δυναμικά ενημερωμένο περιβάλλον.

