2025-12-13 14:50:15
Φωτογραφία για Δυστύχημα Τεμπών: Παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους το κλητήριο θέσπισμα – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη δίκη
Συνεχίζεται η παράδοση στους διαδίκους, κατηγορούμενους και υποστηρίζοντες την κατηγορία, του κλητηρίου θεσπίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εν όψει της μεγάλης δίκης που ξεκινά στις 23 Μαρτίου του 2026 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο ΓΑΙΑΠΟΛΙΣ (πρωην ΤΕΙ Λάρισας).Του Κωνσταντίνου Κοντοκώσταlarissanet.grΣυνολικά οι σελίδες του κλητηρίου θεσπίσματος μαζί με τη λίστα των sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Κυρανάκης στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Κυρανάκης στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης
ΨΗΦΙΑΚΟΣ BIG BROTHER ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΦΜ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ BIG BROTHER ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΦΜ ΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους
Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
Δεχόμαστε απειλές τόσο για τη δική μου ζωή, όσο και για τη δική της, είπε για την Ιωάννα Τούνη ο δικηγόρος της
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train για το δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.
Το Σωματείο Εργαζομένων Hellenic train για το δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (12/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (12/12/2025)
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 12ο και τελευταίο επεισόδιο για φέτος
«The Roadshow»: Όσα θα δούμε απόψε στο 12ο και τελευταίο επεισόδιο για φέτος
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Μ. Κατσαράκης – Εμβολιασμός Ενηλίκων: Τεκμηριωμένες πολιτικές για τη βελτίωση της συμμετοχής – Ο ρόλος του Φαρμακοποιού
Μ. Κατσαράκης – Εμβολιασμός Ενηλίκων: Τεκμηριωμένες πολιτικές για τη βελτίωση της συμμετοχής – Ο ρόλος του Φαρμακοποιού
Απογευματινή ζώνη: Σφικτή μάχη για την κορυφή – Live News και Deal στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Σφικτή μάχη για την κορυφή – Live News και Deal στην κορυφή