2025-12-01 10:21:51

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με τα νούμερα να αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τηλεθέασης, το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ παραμένει στην κορυφή, καταγράφοντας ποσοστό 12,3%, δείχνοντας ότι η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη των τηλεθεατών εξακολουθούν να αποτελούν τα ισχυρά του χαρτιά.



Λίγο πιο πίσω, αλλά σε πολύ κοντινά επίπεδα, βρίσκεται το «MEGA Σαββατοκύριακο» με 12,1%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του παρουσία στη ζώνη, ενώ το «Τώρα Μαζί» του OPEN περιορίστηκε στο 6,7%, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει απέναντι στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές.



Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει σκληρή, με κάθε ποσοστό να καθορίζει την τηλεοπτική υπεροχή και τα προγράμματα να προσπαθούν να κερδίσουν το κρίσιμο δυναμικό κοινό, που συχνά καθορίζει και την επιτυχία τους σε βάθος χρόνου.



Πηγή: tvnea.com



