2025-12-01 10:21:51
Φωτογραφία για Σκληρή μάχη στην πρωινή ζώνη: Το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ κρατά την πρωτιά
Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με τα νούμερα να αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του δυναμικού κοινού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τηλεθέασης, το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ παραμένει στην κορυφή, καταγράφοντας ποσοστό 12,3%, δείχνοντας ότι η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη των τηλεθεατών εξακολουθούν να αποτελούν τα ισχυρά του χαρτιά.

Λίγο πιο πίσω, αλλά σε πολύ κοντινά επίπεδα, βρίσκεται το «MEGA Σαββατοκύριακο» με 12,1%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του παρουσία στη ζώνη, ενώ το «Τώρα Μαζί» του OPEN περιορίστηκε στο 6,7%, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει απέναντι στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει σκληρή, με κάθε ποσοστό να καθορίζει την τηλεοπτική υπεροχή και τα προγράμματα να προσπαθούν να κερδίσουν το κρίσιμο δυναμικό κοινό, που συχνά καθορίζει και την επιτυχία τους σε βάθος χρόνου.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Το«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή - Χαμηλά μονοψίφια για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Μάχη τηλεθέασης στη μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη:Στην πρώτη θέση η ελληνική ταινία του Star - Χαμηλά ποσοστά για το Καλύτερα δεν γίνεται
Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή Καλημέρα
Πρωτιά για τον ΣΚΑΪ στην πρωινή ζώνη με την εκπομπή Καλημέρα
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/11/2025)
Tvnea.com: Μια διαδρομή 17 ετών
Tvnea.com: Μια διαδρομή 17 ετών
Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...
Πράσινο φως για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1...
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Windows 11: Η Microsoft ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ hardware accelerated BitLocker το 2026!
Windows 11: Η Microsoft ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ hardware accelerated BitLocker το 2026!