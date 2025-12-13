2025-12-13 23:37:29

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026. Κοστίζει 8€ και διατίθεται τις Τετάρτες στη Λέσχη του συλλόγου (Λιοσίων 301Α) 6-10μ.μ, ή ταχυδρομικώς κατόπιν συνεννόησης. Για παραγγελίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ταμία του συλλόγου κ. Μιχάλη Θεοφανόπουλο στο τηλέφωνο του συλλόγου 2105130300, ή στο κινητό 6978686308.Επίσης ημερολόγια θα υπάρχουν την Κυριακή sidirodromikanea

