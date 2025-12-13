2025-12-13 23:37:29
Φωτογραφία για Εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026.
 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026. Κοστίζει 8€ και διατίθεται τις Τετάρτες στη Λέσχη του συλλόγου (Λιοσίων 301Α) 6-10μ.μ, ή ταχυδρομικώς κατόπιν συνεννόησης. Για παραγγελίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ταμία του συλλόγου κ. Μιχάλη Θεοφανόπουλο στο τηλέφωνο του συλλόγου 2105130300, ή στο κινητό 6978686308.Επίσης ημερολόγια θα υπάρχουν την Κυριακή sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
Όμιλος Φαρμασέρβ: Αλλαγή Διανομής & Τιμολόγησης Προϊόντων από 1/1/2026
Όμιλος Φαρμασέρβ: Αλλαγή Διανομής & Τιμολόγησης Προϊόντων από 1/1/2026
Βουλή: Κ. Κυρανάκης: Περισσότεροι οδηγοί και λεωφορεία το 2026, επέκταση Μετρό, έργα σε προαστιακό οι λύσεις μας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα
Βουλή: Κ. Κυρανάκης: Περισσότεροι οδηγοί και λεωφορεία το 2026, επέκταση Μετρό, έργα σε προαστιακό οι λύσεις μας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα
Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία
Eurovision 2026: Παραμένει το Ισραήλ – Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγές στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» από τη νέα χρονιά – Το πρόσωπο-έκπληξη που πρότεινε στον Alpha
Αλλαγές στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» από τη νέα χρονιά – Το πρόσωπο-έκπληξη που πρότεινε στον Alpha
Διακονία εἰς τό μικρόν ποίμνιον
Διακονία εἰς τό μικρόν ποίμνιον
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή IA΄ Λουκά (14.12.2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή IA΄ Λουκά (14.12.2025)
Η σκληρή προετοιμασία ενός MOOC
Η σκληρή προετοιμασία ενός MOOC
Tony Tyson Ο φυσικός που βρήκε έναν νέο τρόπο παρατήρησης του Σύμπαντος
Tony Tyson Ο φυσικός που βρήκε έναν νέο τρόπο παρατήρησης του Σύμπαντος