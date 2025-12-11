





Η Ισλανδία γίνεται η 5η χώρα μετά την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία που αποχωρούν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ!

H ανακοίνωση του RÚV:

Η συμμετοχή του ισραηλινού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στον διαγωνισμό προκάλεσε πρόσφατα διαφωνίες, τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού. Η συμμετοχή του KAN συζητήθηκε λεπτομερώς στις συνεδριάσεις της EBU νωρίτερα φέτος, πρώτα στο Λονδίνο το καλοκαίρι και στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα. Στη συνάντηση στη Γενεύη, η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της EBU συμφώνησαν ότι οι διάφορες αλλαγές που έγιναν στους κανόνες και στην υλοποίηση του διαγωνισμού ήταν ικανοποιητικές και, ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του KAN στο διαγωνισμό.

Ο γενικός διευθυντής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα εξήγησε στη συνάντηση στη Γενεύη ότι, παρόλο που οι αλλαγές ανταποκρίνονταν σε πολλές από τις παρατηρήσεις που είχαν διατυπώσει οι εκπρόσωποι του RÚV σε διάφορα στάδια της συνεργασίας με την EBU τα τελευταία χρόνια, το RÚV εξακολουθούσε να έχει αμφιβολίες σχετικά με τη χρησιμότητά τους

. Είχε επανειλημμένα δηλωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην Ισλανδία, για παράδειγμα οι ενώσεις καλλιτεχνών, και το ισλανδικό κοινό ήταν αντίθετοι στη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στη συνέχεια, το διοικητικό συμβούλιο ζήτησε από την EBU να αποσύρει το KAN από τον διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα παραδείγματα. Το ζήτημα ήταν περίπλοκο και είχε ήδη βλάψει τη φήμη του διαγωνισμού και της EBU. Ήταν σημαντικό να βρεθεί μια λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Από τη δημόσια συζήτηση που έχει ξεσπάσει στη χώρα και την αντίδραση στην απόφαση της EBU την περασμένη εβδομάδα, είναι σαφές ότι η συμμετοχή του RÚV στην Eurovision δεν θα προκαλέσει ούτε χαρά ούτε ειρήνη. Ως εκ τούτου, το RÚV αποφάσισε να ενημερώσει σήμερα την EBU ότι δεν θα συμμετάσχει στην Eurovision του επόμενου έτους.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού και η Eurovision είχαν πάντα ως στόχο την ένωση του ισλανδικού λαού, αλλά είναι πλέον σαφές ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί και η απόφαση αυτή λαμβάνεται για τους προγραμματικούς αυτούς λόγους.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το αν θα διοργανωθεί διαγωνισμός τραγουδιού από την RÚV το επόμενο έτος. Οι διαθέσιμες επιλογές αξιολογούνται και η απόφαση θα ανακοινωθεί όταν θα είναι διαθέσιμη.

Πηγή: tvnea.com