2025-12-11 13:07:01

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια, λόγω της αυξημένης ζήτησης και προς διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Συγκεκριμένα, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν στις ακόλουθες ημερομηνίες:24, 25, 26, 31 Δεκεμβρίου 2025 και1, 2, 5, 6 Ιανουαρίου 2026. sidirodromikanea

