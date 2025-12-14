2025-12-14 12:37:46

Δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα παραχώρησε η Μαρία Μπακοδήμου, με αφορμή τη νέα της τηλεοπτική επιστροφή. Η παρουσιάστρια μίλησε για τον «Αδύναμο Κρίκο», το τηλεπαιχνίδι που ετοιμάζεται να παρουσιάσει μέσα από τη συχνότητα του Open, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό επαγγελματικό βήμα.



«Ήθελα πάντα να κάνω τον Αδύναμο Κρίκο, θα είμαι αυστηρή στο ρόλο μου», είπε αρχικά η Μαρία Μπακοδήμου.



«Με προβλημάτισε το πρόγραμμά μου γιατί πλέον είμαι και life coach, αλλά βρέθηκε λύση. Μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που κάνουμε life coaching, βλέπω και δικά μου κομμάτια.



Δεν μου έλειψε η τηλεόραση, δεν βρίσκω κάπου εμένα στις εκπομπές που υπάρχουν. Στην ελληνική τηλεόραση μου λείπει να ακούσω κάτι χρήσιμο, δεν με ενδιαφέρουν οι κόντρες και η αυτοαναφορικότητα. Δεν βλέπω χιούμορ στην ελληνική τηλεόραση».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ