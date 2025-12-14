Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το τμήμα ενός τέτοιου περιοδικού συστήματος στοιχείων που περιέχει το στοιχείο ρήνιο (Re). Στο ίδιο πλαίσιο με το ρήνιο βλέπουμε το πρόσωπο του Ιάπωνα χημικού Masataka Ogawa (1865-1930) με ένα δάκρυ να κυλάει στο μάγουλό του (!), ενώ ως έτος ανακάλυψης του στοιχείου αναφέρεται το 1908, αντί του 1925 που είναι η επίσημη ημερομηνία ανακάλυψής του. Γιατί;

Διότι ο Ogawa το 1908 ισχυρίστηκε πως ανακάλυψε το στοιχείο 43 (το γνωστό σήμερα ως τεχνήτιο και στην δημοσίευσή του το ονόμασε nipponium (νιπόνιο, δηλαδή ιαπώνιο). Όμως, στην πραγματικότητα ανακάλυψε το στοιχείο 75, το οποίο ξανα-ανακαλύφθηκε αργότερα, το 1925, και ονομάστηκε ρήνιο (Re).

Ενώ, τo όνομα nipponium ξεχάστηκε και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε για την ονομασία κάποιου άλλου στοιχείου, το στοιχείο 113 που ανακαλύφθηκε από μια ομάδα Ιαπώνων ονομάστηκε τo 2016 νιχόνιο (nihonium, δηλαδή ιαπώνιο αφού nihon=nippon), προς τιμήν του Ogawa.

Ένας από τους μεγάλους θριάμβους του περιοδικού πίνακα του Μεντελέγιεφ ήταν το γεγονός ότι προέβλεπε την θέση στοιχείων που δεν είχαν ανακαλυφθεί μέχρι τότε.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο καθηγητής Sir Martyn Poliakoff από το πανεπιστήμιο του Nottingham μας εξιστορεί τις ‘ανακαλύψεις’ των στοιχείων με ατομικούς αριθμούς 43 και 75 από τον Ιάπωνα χημικό Masataka Ogawa:

tinanantsou.blogspot.gr

Πηγή:https://physicsgg.me/