2025-12-14 13:52:54
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν  σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πηγή: tvnea.com
Εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου
Εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
