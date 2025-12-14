2025-12-14 13:52:54

Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.



Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



Πηγή: tvnea.com



