2025-12-15 10:06:31
Φωτογραφία για Πρωινή ενημέρωση: Στην κορυφή το Mega το Σαββατοκύριακο

 

 Ο έντονος ανταγωνισμός στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου αποτυπώθηκε και στα τελευταία στοιχεία τηλεθέασης, με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρες προτιμήσεις.

Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega το Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας 16,5%, ποσοστό που της χάρισε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό και επιβεβαίωσε τη σταθερή δυναμική του σταθμού στον τομέα της ενημέρωσης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ, το οποίο σημείωσε 12,4%, διατηρώντας ένα σταθερό μερίδιο και παραμένοντας βασική επιλογή για το ενημερωμένο πρωινό του Σαββατοκύριακου.

Τρίτη στη σχετική κατάταξη ήρθε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο Open, με 7,7%, συνεχίζοντας την παρουσία της στην ενημερωτική ζώνη, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τηλεοπτική ώρα.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πρωινή ενημέρωση παραμένει κρίσιμη ζώνη για τα κανάλια, με το Mega να κρατά τα ηνία και τον ανταγωνισμό να συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.



Πηγή: tvnea.com
Οι προκλήσεις στο Φάρμακο: Οι πράξεις, η θεωρία και οι παγκόσμιες αλλαγές
ΕΡΤ: «Χριστουγεννιάτικος μποναμάς» 6,5 εκατ. ευρώ – Έκτακτο κίνητρο απόδοσης σε 1.798 εργαζόμενους
Απογευματινή ζώνη: Σφικτή μάχη για την κορυφή – Live News και Deal στην κορυφή
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία της «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό - Στην δεύτερη θέση η εκπομπή «Σήμερα»
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal - Ακολουθήσαν οι Οικογενειακές Ιστορίες...
Οι επιδόσεις στην prime time – Στην κορυφή ο «Άγιος Έρωτας»
Στις «ράγες» έργα 122 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση σε τρένα και μετρό
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
Κρατικές εταιρείες μεταφορών: Ζημιές παρά τις επιχορηγήσεις
Δεύτερος γύρος εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους.
