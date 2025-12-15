Ο έντονος ανταγωνισμός στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου αποτυπώθηκε και στα τελευταία στοιχεία τηλεθέασης, με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρες προτιμήσεις.

Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Mega το Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας 16,5%, ποσοστό που της χάρισε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό και επιβεβαίωσε τη σταθερή δυναμική του σταθμού στον τομέα της ενημέρωσης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ, το οποίο σημείωσε 12,4%, διατηρώντας ένα σταθερό μερίδιο και παραμένοντας βασική επιλογή για το ενημερωμένο πρωινό του Σαββατοκύριακου.

Τρίτη στη σχετική κατάταξη ήρθε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο Open, με 7,7%, συνεχίζοντας την παρουσία της στην ενημερωτική ζώνη, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τηλεοπτική ώρα.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η πρωινή ενημέρωση παραμένει κρίσιμη ζώνη για τα κανάλια, με το Mega να κρατά τα ηνία και τον ανταγωνισμό να συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

