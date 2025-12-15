2025-12-15 08:24:40

Αύριο και μεθαύριο, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο τού ΟΣΕ.Οι δυο πρώτοι του πρώτου γύρου θα διεκδικήσουν την ψήφο των συναδέλφων τους για μια ακόμη φόρα. Την ψήφο τους θα διεκδικήσουν η κ. Ασπιώτου Αναστασία, η οποία κατά τον πρώτο γύρο κατέλαβε την πρώτη θέση με 467 sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ