Ένας ασφαλής, βιώσιμος και λειτουργικός μετασχηματισμός αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχήματα, ιδιαίτερα εν μέσω σημαντικών αλλαγών στο διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η συζήτηση γύρω από τον μετασχηματισμό της παροχής φροντίδας υγείας δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από την παραδοχή ότι το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σήμερα σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ψηφιακές υπηρεσίες, φαρμακευτικές πολιτικές και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός συγκροτούν ένα πυκνό και απαιτητικό περιβάλλον που χρειάζεται συνεκτική στρατηγική και σταθερή εφαρμογή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίτευξη ενός ασφαλούς, βιώσιμου και πραγματικά λειτουργικού μετασχηματισμού αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα πολιτικά και τεχνοκρατικά στοιχήματα των επόμενων ετών, ιδιαίτερα εν μέσω σημαντικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον.

Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Αλλαγές στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» από τη νέα χρονιά – Το πρόσωπο-έκπληξη που πρότεινε στον Alpha
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Ξέρετε κάτι από αλλαγές που δεν ξέρω εγώ; - Δουλεύουμε εντατικά να βελτιώσουμε την εκπομπή μας
Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το τρένο του Άη Βασίλη που παραμονή Πρωτοχρονιάς έρχεται στην Καλαμάτα
Κρατικές εταιρείες μεταφορών: Ζημιές παρά τις επιχορηγήσεις
Δεύτερος γύρος εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους.
ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ
