2025-12-15 10:03:31

Ένας ασφαλής, βιώσιμος και λειτουργικός μετασχηματισμός αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχήματα, ιδιαίτερα εν μέσω σημαντικών αλλαγών στο διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον.



Η συζήτηση γύρω από τον μετασχηματισμό της παροχής φροντίδας υγείας δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από την παραδοχή ότι το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκεται σήμερα σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμι. Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ψηφιακές υπηρεσίες, φαρμακευτικές πολιτικές και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός συγκροτούν ένα πυκνό και απαιτητικό περιβάλλον που χρειάζεται συνεκτική στρατηγική και σταθερή εφαρμογή.



Σε αυτό το πλαίσιο, η επίτευξη ενός ασφαλούς, βιώσιμου και πραγματικά λειτουργικού μετασχηματισμού αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα πολιτικά και τεχνοκρατικά στοιχήματα των επόμενων ετών, ιδιαίτερα εν μέσω σημαντικών αλλαγών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον.



