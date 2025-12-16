2025-12-16 19:04:53

λάχανο/brassica oleracea, κομπρέσες λάχανου



Η σπουδαιότητα της κράμβης, του λάχανου, στην αρχαιότητα είναι αδιαμφισβήτητη!



Στην ιατρική σκέψη των αρχαίων, η κράμβη δεν ανήκει στα “ισχυρά” φάρμακα (φάρμακα = δραστικά, συχνά επικίνδυνα), αλλά σε μια ανώτερη κατηγορία!



Είναι τρόφιμο με θεραπευτική λειτουργία – φάρμακον διὰ τῆς τροφῆς! και αυτό είναι κομβικό!



Στην Ιπποκρατική γραμματεία παρατηρούμε την κράμβη/άσπρο λάχανο/cabbage, να χρησιμοποιείται συστηματικά, ως καθαρτική,



πεπτική,



παυσίπονη/αναλγητική,



ανοσορυθμιστική συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/pos-diacheirizomai-to-lachano-gia-perityligma-paschontos-simeioy/



