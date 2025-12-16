Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ανακοινώνει αύξηση κατά 20% της οικονομικής ενίσχυσης προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας για το 2025, με στόχο την υποστήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δράσεων πρόληψης και εκσυγχρονισμού διοικητικών λειτουργιών ενόψει των υποχρεώσεων του 2026.

Η απόφαση αυτή - όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του - τονίζει την ανάγκη επένδυσης στη συλλογική λειτουργία και την αναβάθμιση των Συλλόγων, ενώ απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την καταβολή των ποσών.​

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2025ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΠΔΔΑριθμ. Πρωτ. 5198

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Οικονομικές Ενισχύσεις Συλλόγων για το 2025»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά από εισήγηση του Προεδρείου αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για το έτος 2025 κατά 20%.

Η απόφαση αυτή κρίνουμε ότι είναι απολύτως επιβεβλημένη καθόσον οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καλούνται εντός του 2026 να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη τους αλλά και ανοικτές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης προς τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο σε όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους πρέπει, να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό όσον αφορά τα μηχανογραφικά τους προγράμματα και τις διοικητικές τους λειτουργίες ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτικότερες, ταχύτερες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τα μέλη τους.

Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να είναι απλά μια οικονομική στήριξη αλλά μια επένδυση στη συλλογική μας λειτουργία και στην αναβάθμιση του ρόλου των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή του ποσού από τον Π.Φ.Σ. προς τον Σύλλογο σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:➢ Φορολογική Ενημερότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με την ένδειξη: «Είσπραξη Χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης»➢ Ασφαλιστική Ενημερότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με την ένδειξη «Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ»

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά παρακαλούμε να αποσταλούν στο email [email protected] μέχρι την 19.12.2025.

Σημείωση: Για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας θα συμπληρώσετε τα παρακάτω:Α) Καταχώρηση τίτλου πληρωμής χωρίς MARKΒ) Α/Α: 4Γ) Έτος: 2025Δ) Ποσό: Ανάλογα με τον αριθμό των μελών σαςΕ) ΑΦΜ Φορέα: 090283932

Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης





farmakopoioi