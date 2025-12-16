2025-12-16 18:00:14
Φωτογραφία για Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του ΠΦΣ στους τοπικούς συλλόγους



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ανακοινώνει αύξηση κατά 20% της οικονομικής ενίσχυσης προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας για το 2025, με στόχο την υποστήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δράσεων πρόληψης και εκσυγχρονισμού διοικητικών λειτουργιών ενόψει των υποχρεώσεων του 2026. 

Η απόφαση αυτή - όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του - τονίζει την ανάγκη επένδυσης στη συλλογική λειτουργία και την αναβάθμιση των Συλλόγων, ενώ απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την καταβολή των ποσών.​

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:



Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 5198

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Οικονομικές Ενισχύσεις Συλλόγων για το 2025»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά από εισήγηση του Προεδρείου αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για το έτος 2025 κατά 20%.

Η απόφαση αυτή κρίνουμε ότι είναι απολύτως επιβεβλημένη καθόσον οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καλούνται εντός του 2026 να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη τους αλλά και ανοικτές δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης προς τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, θεωρούμε αναγκαίο σε όσους Φαρμακευτικούς Συλλόγους πρέπει, να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό όσον αφορά τα μηχανογραφικά τους προγράμματα και τις διοικητικές τους λειτουργίες ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτικότερες, ταχύτερες και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τα μέλη τους.

Η ενίσχυση αυτή δεν πρέπει να είναι απλά μια οικονομική στήριξη αλλά μια επένδυση στη συλλογική μας λειτουργία και στην αναβάθμιση του ρόλου των Φαρμακευτικών Συλλόγων.



Προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή του ποσού από τον Π.Φ.Σ. προς τον Σύλλογο σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

➢ Φορολογική Ενημερότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με την ένδειξη: «Είσπραξη Χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης»

➢ Ασφαλιστική Ενημερότητα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με την ένδειξη «Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ»

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά παρακαλούμε να αποσταλούν στο email [email protected] μέχρι την 19.12.2025.



Σημείωση: Για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας θα συμπληρώσετε τα παρακάτω:

Α) Καταχώρηση τίτλου πληρωμής χωρίς MARK

Β) Α/Α: 4

Γ) Έτος: 2025

Δ) Ποσό: Ανάλογα με τον αριθμό των μελών σας

Ε) ΑΦΜ Φορέα: 090283932

Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί το έκτρωμα Τσίπρα - Κατρούγκαλου -Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί το έκτρωμα Τσίπρα - Κατρούγκαλου -Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Black Friday: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΩΝ 24% ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ WEBSITES-– 1 στα 11 εEINAI KAKOBOYLO
Black Friday: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΩΝ 24% ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ WEBSITES-– 1 στα 11 εEINAI KAKOBOYLO
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Συντάξεις: Τέλος η προσωπική διαφορά για 671.586 συνταξιούχους - Πόση αύξηση θα πάρουν το 2026 και το 2027 [πίνακες]
Ινδία: Στους οκτώ οι νεκροί από τη φονική έκρηξη - Συναγερμός στους σιδηροδρομικούς σταθμούς
Ινδία: Στους οκτώ οι νεκροί από τη φονική έκρηξη - Συναγερμός στους σιδηροδρομικούς σταθμούς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προαστιακός: Λύνεται εκκρεμότητα επτά ετών - Έρχονται κλειστές πύλες στους σταθμούς
Προαστιακός: Λύνεται εκκρεμότητα επτά ετών - Έρχονται κλειστές πύλες στους σταθμούς
Μετατρέποντας ένα κλασικό σαλόνι σε μοντέρνο χώρο
Μετατρέποντας ένα κλασικό σαλόνι σε μοντέρνο χώρο
Πλάνα από το νέο τρένο της Ιαπωνίας που κινείται με ταχύτητα 480 χλμ/ώρα αφήνει άφωνους τους θεατές
Πλάνα από το νέο τρένο της Ιαπωνίας που κινείται με ταχύτητα 480 χλμ/ώρα αφήνει άφωνους τους θεατές
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion
Στο Παρά Πέντε: Δείτε σκηνές από το επετειακό reunion