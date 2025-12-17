Δωρεάν app για iOS και Android με οδηγούς iFixit, AI FixBot και πρόβλεψη πότε αξίζει να αλλάξεις μπαταρία στο κινητό

Η iFixit λανσάρει δωρεάν εφαρμογή για iOS και Android, που φέρνει όλους τους οδηγούς επισκευών της στο κινητό και σηματοδοτεί την επιστροφή της στο App Store δέκα χρόνια μετά το μπλόκο της Apple.Το app συνδυάζει AI βοηθό FixBot, εκπαιδευμένο στο υλικό της iFixit και σε εκατομμύρια πραγματικές επισκευές, με εργαλείο Battery Health Intelligence που προβλέπει μήνες πριν πότε «πεθαίνει» η μπαταρία του κινητού σου.Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Google Play, με τον FixBot προς το παρόν χωρίς χρέωση, αλλά με προγραμματισμένο επί πληρωμή επίπεδο συνδρομής γύρω στα 4,99 δολάρια τον μήνα.

Η iFixit ανακοίνωσε νέο, δωρεάν mobile app για iOS και Android, που συγκεντρώνει σε μία εφαρμογή όλη τη βιβλιοθήκη από οδηγούς επισκευών, ένα «workbench» για να παρακολουθείς τις δουλειές που κάνεις και ένα νέο εργαλείο Battery Health Intelligence για τις μπαταρίες

. Η κίνηση έχει και συμβολική σημασία, αφού έρχεται δέκα χρόνια αφότου η Apple απέσυρε την προηγούμενη εφαρμογή της iFixit από το App Store και μπλόκαρε τον developer account μετά το teardown ενός Apple TV developer kit, με την επιστροφή να γίνεται τώρα, τον Δεκέμβριο του 2025.

Στον πυρήνα της εφαρμογής βρίσκεται αυτό που ήδη ξέρει ο κόσμος από το site: δεκάδες χιλιάδες αναλυτικοί οδηγοί επισκευής για smartphone, laptop, κονσόλες, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο μπορεί να φτιαχτεί. Η εφαρμογή προσαρμόζει αυτή τη βιβλιοθήκη σε mobile περιβάλλον, επιτρέποντάς σου να δηλώσεις τις συσκευές που έχεις, ώστε να βλέπεις πρώτα τα σχετικά guides και, όπου γίνεται, να αγοράζεις συμβατά ανταλλακτικά απευθείας από το iFixit.

FixBot: AI «μάστορας» με ειδίκευση στις επισκευές

Το μεγαλύτερο νέο είναι ο FixBot, ένας βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που κάθεται μέσα στην εφαρμογή και λειτουργεί σαν ψηφιακός μάστορας. Δεν είναι γενικό chatbot, αλλά μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί στο υλικό της ίδιας της iFixit, δηλαδή σε εκατομμύρια επιτυχημένες επισκευές, τεχνικά εγχειρίδια και συζητήσεις από τα φόρουμ του site.

Ο τρόπος χρήσης είναι απλός: του περιγράφεις τι συμβαίνει, π.χ. «το τηλέφωνο σβήνει στο 30 %», «το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό» ή «ο φορητός κάνει περίεργους ήχους». Ο FixBot κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις, αποκλείει σταδιακά πιθανά αίτια και στο τέλος σε οδηγεί σε διάγνωση και, ιδανικά, στον αντίστοιχο οδηγό επισκευής ή στα κατάλληλα ανταλλακτικά. Μπορείς να του μιλήσεις με κείμενο ή φωνή, ενώ υποστηρίζεται και αποστολή φωτογραφιών του χαλασμένου εξοπλισμού για να καταλάβει τι κοιτάς.

Προς το παρόν, ο FixBot είναι πλήρως δωρεάν. Η εταιρεία όμως έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα περάσει σε μοντέλο freemium: βασικές λειτουργίες χωρίς χρέωση, αλλά με επίπεδο συνδρομής «Enthusiast» στα 4,99 δολάρια τον μήνα ή 50 δολάρια τον χρόνο, που θα ξεκλειδώνει φωνητικά βήμα-βήμα guides και upload εγγράφων. Αυτό σημαίνει ότι βραχυπρόθεσμα ο μέσος χρήστης κερδίζει «τζάμπα» έναν ειδικό επισκευών, με τη δαγκάνα της συνδρομής να έρχεται σε δεύτερο χρόνο.

Υπάρχουν και ενστάσεις. Ο ίδιος ο Kyle Wiens παραδέχεται ότι, όπως κάθε LLM, ο FixBot «μερικές φορές κάνει λάθος» και ότι η ομάδα προσπαθεί να τον κρατήσει όσο γίνεται προσγειωμένο σε πραγματικά manuals και guides, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί αλάθητο. Αναλυτικά ρεπορτάζ σημειώνουν πως σε εργασίες υψηλού ρίσκου, όπως αυτοκίνητα ή συσκευές με υψηλή τάση, ένα AI που «φαίνεται σίγουρο» μπορεί να σε οδηγήσει σε επικίνδυνες επιλογές αν δεν έχεις βασικές γνώσεις.

Battery Health Intelligence: «λαμπάκι βλάβης» για τη μπαταρία του κινητού

Η δεύτερη μεγάλη προσθήκη είναι το Battery Health Intelligence, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τα δεδομένα του τηλεφώνου για να σου δώσει όχι μόνο την τρέχουσα κατάσταση της μπαταρίας, αλλά και μια πρόβλεψη για το πότε θα πέσει σε σημείο που αξίζει η αντικατάσταση. Στην πράξη αυτό που βλέπεις είναι ένα status τύπου good / fair / poor, μαζί με μια «ημερομηνία θανάτου» σε επίπεδο μήνα και έτους, ώστε να προγραμματίσεις την αλλαγή πριν βρεθείς με κινητό στο 5 % στη μέση της ημέρας.

Αναλυτές το παρομοιάζουν με «check engine light» για την μπαταρία, σημειώνοντας ότι είναι πιο χρήσιμο από τη γενική ένδειξη battery health που δίνουν τα ίδια τα iOS και Android. Η iFixit από την πλευρά της τονίζει ότι το χαρακτηριστικό είναι ακόμη σε beta φάση, επειδή κάθε κατασκευαστής μετρά διαφορετικά τις μπαταρίες του και δεν υπάρχουν επίσημα API για όλα, όμως ήδη θεωρεί ότι δίνει πολύ πιο πρακτικό context στον χρήστη.

Για χρήστες σε αγορές όπως η Ελλάδα, όπου η αντικατάσταση μπαταρίας από εξουσιοδοτημένο ή σοβαρό ανεξάρτητο service κοστίζει ένα κλάσμα της τιμής ενός νέου smartphone, τέτοια δυνατότητα είναι κρίσιμη. Μπορείς να προγραμματίσεις αλλαγή πριν από ταξίδι, να αξιολογήσεις καλύτερα ένα μεταχειρισμένο τηλέφωνο ή απλώς να αποφύγεις το κλασικό «πέθανε, πάμε για καινούργιο» χωρίς λόγο.

Επιστροφή στο App Store και μήνυμα για το right-to-repair

Το λανσάρισμα της εφαρμογής κλείνει έναν δεκαετή κύκλο έντασης ανάμεσα στην Apple και την iFixit. Η προηγούμενη εφαρμογή είχε αφαιρεθεί το 2015 όταν η iFixit δημοσίευσε teardown ενός Apple TV developer kit, με την Apple να επικαλείται παραβίαση όρων πρόσβασης και να μπλοκάρει τον developer account. Σήμερα, η Apple όχι μόνο επιτρέπει εκ νέου την εφαρμογή, αλλά έχει ήδη προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε προγράμματα Self Service Repair, όπου πουλά απευθείας ανταλλακτικά και εργαλεία σε καταναλωτές, έστω με αρκετούς περιορισμούς.

Η κίνηση της iFixit κουμπώνει και με τη στροφή πολιτικής στην ΕΕ, όπου οι νέοι κανόνες right-to-repair πιέζουν τους κατασκευαστές να προσφέρουν ανταλλακτικά, manuals και δυνατότητα επισκευής για περισσότερα χρόνια ζωής των συσκευών. Το app κάνει πιο χειροπιαστό αυτό το «δικαίωμα», μετατρέποντάς το σε κάτι που έχεις πάντα πάνω σου μαζί με το κινητό.

Τι σημαίνει πρακτικά για τον μέσο χρήστη

Στην πράξη, η νέα εφαρμογή σημαίνει ότι: αν θέλεις να αλλάξεις μπαταρία στο iPhone, να καθαρίσεις το PlayStation, να αλλάξεις ανεμιστήρες σε laptop ή να δεις αν αξίζει να φτιάξεις μια παλιά συσκευή, δεν χρειάζεται να ψάχνεις δέκα tabs στον browser. Ανοίγεις το app, δηλώνεις τη συσκευή, ρωτάς τον FixBot ή πας κατευθείαν στον οδηγό και βλέπεις, σε πολύ συγκεκριμένα βήματα, τι χρειάζεται.

Για πιο προχωρημένους χρήστες, υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο: η εφαρμογή είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα «κάθετης» AI, που δεν προσπαθεί να απαντήσει για τα πάντα, αλλά μόνο για επισκευές. Είτε σε βολεύει είτε όχι, δείχνει προς τα πού πάει η αγορά: από τα γενικά chatbots σε πιο εξειδικευμένους βοηθούς που πατάνε πάνω σε πολύ συγκεκριμένα, επιμελημένα datasets.

Προς το παρόν, το μόνο πραγματικό μειονέκτημα είναι ότι οι πιο «έξυπνες» δυνατότητες του FixBot θα κλειδωθούν πίσω από συνδρομή, ενώ η ακρίβεια του Battery Health Intelligence εξαρτάται από το πόσο ανοιχτά είναι τα δεδομένα του εκάστοτε κατασκευαστή. Αλλά με δεδομένο ότι το βασικό app και ο ίδιος ο FixBot είναι σήμερα δωρεάν, το ρίσκο να το δοκιμάσεις είναι πρακτικά μηδενικό, ειδικά αν έχεις ήδη ένα συρτάρι γεμάτο συσκευές που «κάποτε θα φτιάξεις».

freegr

ΠηγέςiFixit Launches Free App To Help Users Repair Apple Products And More — BGRiFixit Launches Free iOS Repair App With AI-Powered FixBot — MacRumorsThe iFixit App Is Here — iFixit NewsIntroducing FixBot: We Built an AI That Actually Knows How to Fix Things — iFixit NewsiFixit’s FixBot helps with repairs ‘the way a master technician would’ — The VergeThere’s finally a check engine light for your phone’s biggest problem — The Washington PostFreegr network blog- News about pc, technology.