ΜΕ νέες πολιτικές και μέτρα που εισάγει η Google στο Play Store για την αντιμετώπιση των εφαρμογών Android που καταναλώνουν υπερβολικά την μπαταρία.

Κύρια Σημεία

Νέος Δείκτης: Εισάγεται ο δείκτης "excessive partial wake locks" (υπερβολικά μερικά wake locks).

Ορισμός Υπερβολικής Κατανάλωσης: Μια περίοδος χρήσης (user session) θεωρείται υπερβολική όταν μια εφαρμογή διατηρεί wake locks για περισσότερες από δύο (2) συνολικές ώρες μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Τιμωρία (Από 1η Μαρτίου 2026):

Μια εφαρμογή τιμωρείται αν το 5% ή περισσότερο των περιόδων χρήσης της (τις τελευταίες 28 ημέρες) θεωρούνται "υπερβολικές".

Κυρώσεις:

Αποκλεισμός από εμφανείς τρόπους ανακάλυψης (π.χ., συστάσεις στο Play Store).

Εμφάνιση κόκκινης ετικέτας προειδοποίησης στην καταχώριση της εφαρμογής, όπως: "This app may use more battery than expected due to high background activity".

Τι είναι το Wake Lock: Ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε μια εφαρμογή να διατηρεί το τηλέφωνο ενεργό (με πρόσβαση σε οθόνη, επεξεργαστή ή και στα δύο) ακόμα κι όταν δεν χρησιμοποιείται ενεργά. Η κατάχρηση (διατήρηση για περισσότερο από το απαραίτητο) οδηγεί σε υπερβολική εξάντληση της μπαταρίας.

Συνεργασία και Προθεσμία:

Η Google ανέπτυξε τον δείκτη σε συνεργασία με τη Samsung.

Οι προγραμματιστές έχουν ήδη πρόσβαση στον δείκτη στην κονσόλα Android Vitals και πρέπει να κάνουν αλλαγές πριν από την 1η Μαρτίου 2026.

Στόχος: Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση του συχνού προβλήματος εξάντλησης της μπαταρίας, πιέζοντας τους προγραμματιστές να βελτιώσουν την απόδοση των εφαρμογών τους.

