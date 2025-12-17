Mια μικρή ...έκπληξη στο κάθε πιάτο, τραπεζομάντηλα - ράνερ - σουπλά με κάποιο γιορτινό μοτίβο ή και μόνο σε χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις, απλά γυάλινα αντικείμενα, κηροπήγια φτιαγμένα από άδεια βάζα ή φρούτα, απλές συνθέσεις από φυσικά υλικά, γιορτινές πετσέτες.

Δεν χρειάζονται ...πολυτέλειες και ακριβά ...κρύσταλλα. Ακόμη και τα καθημερινά σερβίτσια σας αν τα συνδυάσετε με πολύ κοινά και οικονομικά αντικείμενα και υλικά, λίγη πρασινάδα, και μερικά όμορφα υφασμάτινα στοιχεία είναι αρκετά για να δημιουργήσετε εύκολα μια πραγματικά ζεστή ατμόσφαιρα στα γιορτινά τραπέζια των χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς.







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto



