2025-12-17 18:05:03
Φωτογραφία για Αυτοσχέδιο Θερμόμετρο
Σήμερα φτιάξαμε ένα Αυτοσχέδιο Θερμόμετρο

Φτιάξαμε ένα αυτοσχέδιο θερμόμετρο για να παρατηρήσουμε πώς αλλάζει το ύψος του υγρού όταν αλλάζει η θερμοκρασία στο δοχείο.

Υλικά

Γυάλινο μπουκάλι

Νερό

Χρώμα ζαχαροπλαστικής

Καλαμάκι διαφανές

Πλαστελίνη

Λεκάνη

Ζεστό & κρύο νερό

Βήματα

Γεμίσαμε το μπουκάλι με νερό μέχρι πάνω, σχεδόν να ξεχειλίζει, και προσθέσαμε χρώμα ζαχαροπλαστικής.

Βάλαμε το καλαμάκι μέσα στο δοχείο.

Σφραγίσαμε πολύ καλά το στόμιο με πλαστελίνη ώστε να είναι τελείως αεροστεγές.

Τοποθετήσαμε το δοχείο μέσα σε λεκάνη.

Βάλαμε το δοχείο πρώτα σε ζεστό νερό και είδαμε το υγρό να ανεβαίνει στο καλαμάκι.

Στη συνέχεια το βάλαμε σε κρύο νερό και το υγρό κατέβηκε.

Τι παρατηρούμε – Εξήγηση

Επειδή το δοχείο είναι γεμάτο μέχρι επάνω, ο αέρας μέσα είναι ελάχιστος.

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το νερό διαστέλλεται στο μπουκάλι και δεν έχει χώρο να πάει αλλού, οπότε ανεβαίνει μέσα στο καλαμάκι.

Όταν η θερμοκρασία πέφτει, το υγρό συστέλλεται και κατεβαίνει.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
Χημεία με ζαχαρωτά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χημεία με ζαχαρωτά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καμπότζη: Αυτοσχέδιο τρενάκι για τις ανάγκες μεταφοράς των κατοίκων της υπαίθρου. Δείτε το βίντεο
Καμπότζη: Αυτοσχέδιο τρενάκι για τις ανάγκες μεταφοράς των κατοίκων της υπαίθρου. Δείτε το βίντεο
Αυτοσχέδιο φορητό τρενάκι. Δείτε το βίντεο
Αυτοσχέδιο φορητό τρενάκι. Δείτε το βίντεο
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ: Στα ύψη το θερμόμετρο Παρασκευή 21/7 έως Κυριακή 23/7 σε όλη τη χώρα – Στους 44 ο υδράργυρος
Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ: Στα ύψη το θερμόμετρο Παρασκευή 21/7 έως Κυριακή 23/7 σε όλη τη χώρα – Στους 44 ο υδράργυρος
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο: Πώς ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι στις απειλές Ερντογάν
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο Αιγαίο: Πώς ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι στις απειλές Ερντογάν
Καύσωνας: Έρχονται μέρες του 1987 με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 43 βαθμούς
Καύσωνας: Έρχονται μέρες του 1987 με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 43 βαθμούς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
«ΣΑΠΟΕ: Προβληματική απόφαση Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία έκφρασης»
«ΣΑΠΟΕ: Προβληματική απόφαση Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία έκφρασης»
Αγαπημένες εορταστικές ταινίες έρχονται στο ΜΑΚ TV
Αγαπημένες εορταστικές ταινίες έρχονται στο ΜΑΚ TV
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Αυτές τις υποθέσεις θα αποκαλύψει η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού