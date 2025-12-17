2025-12-17 18:05:03

Σήμερα φτιάξαμε ένα Αυτοσχέδιο Θερμόμετρο



Φτιάξαμε ένα αυτοσχέδιο θερμόμετρο για να παρατηρήσουμε πώς αλλάζει το ύψος του υγρού όταν αλλάζει η θερμοκρασία στο δοχείο.



Υλικά



Γυάλινο μπουκάλι



Νερό



Χρώμα ζαχαροπλαστικής



Καλαμάκι διαφανές



Πλαστελίνη



Λεκάνη



Ζεστό & κρύο νερό



Βήματα



Γεμίσαμε το μπουκάλι με νερό μέχρι πάνω, σχεδόν να ξεχειλίζει, και προσθέσαμε χρώμα ζαχαροπλαστικής.



Βάλαμε το καλαμάκι μέσα στο δοχείο.



Σφραγίσαμε πολύ καλά το στόμιο με πλαστελίνη ώστε να είναι τελείως αεροστεγές.



Τοποθετήσαμε το δοχείο μέσα σε λεκάνη.



Βάλαμε το δοχείο πρώτα σε ζεστό νερό και είδαμε το υγρό να ανεβαίνει στο καλαμάκι.



Στη συνέχεια το βάλαμε σε κρύο νερό και το υγρό κατέβηκε.



Τι παρατηρούμε – Εξήγηση



Επειδή το δοχείο είναι γεμάτο μέχρι επάνω, ο αέρας μέσα είναι ελάχιστος.



Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το νερό διαστέλλεται στο μπουκάλι και δεν έχει χώρο να πάει αλλού, οπότε ανεβαίνει μέσα στο καλαμάκι.



Όταν η θερμοκρασία πέφτει, το υγρό συστέλλεται και κατεβαίνει.

tinanantsou.blogspot.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ